Quando avverrà l'Overshoot Day mondiale?

Con il termine “Overshoot Day” si intende la data esatta in cui la Terra esaurisce ufficialmente le proprie risorse annuali. La data cambia di anno in anno a seconda della rapidità con cui tali risorse vengono sfruttate, e viene calcolata dal Global footprint network (Gfn), un’organizzazione internazionale che si occupa di contabilità ambientale e che calcola l’impronta ecologica dei paesi.

Ogni paese ha il proprio Overshoot Day. In Italia abbiamo già superato questa data: il 15 maggio 2022 abbiamo finito le risorse naturali a nostra disposizione. Sembra presto, ma c’è chi ha terminato le risorse anche a inizio anno: il Qatar ha raggiunto l’Overshoot Day lo scorso 10 febbraio, aggiudicandosi il triste primato di paese più “sprecone”. Dopo il Qatar è il turno del Lussemburgo, giunto il 14 febbraio.

Canada, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti hanno terminato le loro risorse il 13 maggio. Per comprendere la gravità di questa situazione, basti pensare che negli anni 70 la data di Overshoot Day era solitamente a dicembre.

L'Overshoot Day mondiale

La data dell’Overshoot Day mondiale non è ancora pervenuta. Essa viene solitamente resa nota dal Global footprint network il 5 giugno, in occasione del World Environment Day. Lo scorso anno l’Overshoot mondiale è stato il 29 luglio. L’anno prima, complice la pandemia di coronavirus e il lockdown mondiale che ha notevolmente limitato i consumi di tutto il mondo, è arrivato il 22 agosto.

Come ritardare l’Overshoot Day?

Esiste un modo per ritardare l’Overshoot Day mondiale, con un po’ di impegno e una vita eco-sostenibile? Sì, anche se il ritardo non sarebbe comunque rilevante: 32 giorni, stima il Global footprint network. Se tutti si impegnassero a ridurre gli sprechi alimentare, a seguire una dieta a base vegetali e adottassero pratiche di agroecologia, rigenerando gli ecosistemi.

“Metà della capacità biologica della Terra è usata per sfamarci”, recita una delle infografiche creata dal Global footprint network per sensibilizzare sul tema dell’Overshoot Day. Se tutti i paesi del mondo facessero come l’Italia, avremmo bisogno di 2,7 terre: quasi altri tre pianeti. Siamo quindi in debito con il Pianeta Terra e finché non capiremo questo, sarà molto difficile ottenere un reale cambiamento.