Qual è l’Oceano più inquinato del mondo?

Si parla da anni di eliminare o ridurre il consumo di plastica, sia a livello individuale che per ciò che concerne le aziende (imballaggi, packaging ecc.). Ma perché la plastica è così dannosa sulla terra e nei mari?

La motivazione è semplice: la plastica non è biodegradabile. Ossia, ogni pezzo di plastica non può essere annullato, riciclato, convertito o scaricato nell'oceano o nelle discariche. Questo però sembra non fermare alcuni usurpatori dell’ambiente: secondo l’UNEP circa 8 milioni di tonnellate di plastica va a finire negli oceani. Esistono diverse isole galleggianti enormi, come la Pacific Trash Vortex (detta anche Great Pacific Garbage Patch), un’isola di plastica della superficie che va dai 700.000 km² fino a più di 10 milioni di km².

Dalle coste all’Oceano

Se fino a qualche anno fa il problema del consumo di plastica era rintracciabile sulle coste, e quindi più “controllabile” in termini di manutenzione, oggi enormi pezzi di plastica sono stati rinvenuti anche nella Fossa delle Marianne, la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo, localizzata nella zona nord-occidentale dell'Oceano Pacifico.

Oltre a essere scaricata “a mano”, può anche essere trasportata nell’oceano a causa di gale oceaniche, come i gyre, un sistema di correnti caratterizzate da forti movimenti del vento.

Qual è l'Oceano più inquinato

Il Nord Pacifico è il più inquinato degli oceani del mondo. Al suo interno vi si trovano circa due miliardi di pezzi di plastica, più di un terzo della plastica trovata in tutto il Pacifico. È qui che si trova la Pacific Trash Vortex, che comprende la plastica di Giappone e gran parte degli Stati Uniti, trasportata dal gyre del Nord Pacifico.

Il secondo oceano più inquinato è quello Indiano, con 1.3 milioni di pezzi di plastica. I fiumi sacri Indo e Gange sono tra i dieci fiumi con il più alto livello di inquinamento: entrambi drenano nell’Oceano Indiano.

Oceano Atlantico e microplastiche

Triste il primato dell’Oceano Atlantico, le cui ricerche sull’inquinamento sono tuttora in corso: uno studio di Katsiaryna Pabortsava e Richard Lampitt da poco pubblicato su Nature Communications, stima che nei primi 200 metri di profondità dell’Atlantico ci sarebbero tra i 12 e i 21 milioni di tonnellate di microplastiche. Il che significa molta più plastica di quella finora stimata.

Quasi 3 pesci su 4 tra quelli che vivono in profondità nei mari dell'Atlantico Nord-Occidentale sono contaminati da microplastiche, un grande problema per gli organismi marini. La contaminazione non è un problema solo relativo al singolo pesce che ingerisce queste microplastiche, ma anche per le specie predatrici come tonni e pesce spada, che si nutrono a loro volta di pesci contaminati e che arrivano ricchi di microplastiche sulle nostre tavole.