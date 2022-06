Come fare una spesa zero waste? Ecco alcuni consigli

Come fare una spesa completamente zero waste? Evitando il più possibile gli imballaggi e riducendo al minimo la quantità di rifiuti che si producono. Ma anche e soprattutto affidandosi a negozi etici e che possono incentivare la sostenibilità.

Infatti, laddove il consumatore non si senta ben guidato a questa svolta, ecco che arrivano i negozi “zero waste”, esercizi che smerciano prodotti sfusi limitando al minimo la produzione di rifiuti. Qui i prodotti vengono offerti “alla spina”, ossia all’interno di appositi dispositivi di erogazione (cosiddetti “dispenser”) da cui i clienti possono prelevare le quantità desiderate e pagare al chilo. Acquistare è semplice, se si ha un recipiente che si può portare da casa.

Sacchetti biodegradabili o borse in cotone

Da dove partire per una spesa zero waste? Sicuramente dai sacchetti. Dal 2011 sono state bandite le buste della spesa in plastica monouso. Al loro posto abbiamo sacchetti di plastica più resistente o alternative in carta ed in materiali biodegradabili. Oggi anche i sacchetti monouso per frutta e verdura sono stati sostituiti con una versione biodegradabile. Una spesa zero waste in piena regola prevede il trasporto della propria borsa direttamente da casa: le borse migliori sono quelle in cotone: ecologiche, durevoli e di facile smaltimento. In questo modo è possibile riutilizzarle non all’infinito ma… quasi!

La spesa sfusa e locale

Come abbiamo detto, esistono negozi “zero waste” che vendono prodotti non imballati. Qualora non fosse possibile accedervi, non è poi sbagliato andare al supermercato a fare la spesa. Purchè si comprino prodotti sfusi. Stesso discorso per quel che riguarda la spesa online: durante l’ordine è possibile chiedere di evitare il più possibile l’uso di plastica. Inoltre, sul web la scelta è molto ampia: sono numerosi infatti i negozi zero waste o che adottano una filosofia sostenibile.

Qui ci si potrà accorgere che molti di essi non vendono proprio tutto, ma seguono l’andamento delle stagioni. Un chiaro sinonimo di qualità nonché un importante segnale per l’ambiente.

Ancora più importante per l’ambiente è comprare locale. Fornirsi dal negozio sotto casa ed evitare il trasporto dei prodotti che coinvolge mezzi inquinanti e che rovinano l’ambiente è diventato sempre più necessario. Un modo etico, sostenibile ed economicamente produttivo: comprare locale permette di far girare l’economia di piccole e medie imprese.