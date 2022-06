World Oceans Day: le iniziative e gli eventi più rilevanti

Come abbiamo già detto in un precedente articolo, l’8 Giugno si celebra l’Oceans Day, la Giornata Mondiale degli Oceani. Il tema scelto quest'anno è "Rivitalizzazione: azione collettiva per l'oceano", un vero e proprio invito ad agire collettivamente e a partecipare alle numerose iniziative per la tutela e la protezione degli Oceani di tutto il mondo.

Proprio su questo tema sarà incentrata anche la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sull’oceano, ospitata a Lisbona dal 27 giugno al 1 luglio dai governi del Kenya e del Portogallo. L’iniziativa mira a sostenere il raggiungimento del quattordicesimo degli Obiettivi dell'Agenda 2030: l'uso sostenibile degli Oceani, dei mari e delle risorse marine.

Per l’occasione sarà presente anche Irina Bokova, Direttrice Generale dell’UNESCO, che evidenzierà l'importanza della collaborazione per condividere i dati sull'oceano e chiederà per il periodo 2021-2030 la creazione di un decennio internazionale di scienze dell'oceano per lo sviluppo sostenibile.

Le iniziative nel settore beauty

Anche il settore del beauty si è rivelato sensibile a questo argomento. Un esempio su tutti è ISDIN, brand spagnolo leader nella fotoprotezione e azienda B-Corp, ovvero certificata attiva per l’ambiente e il futuro del pianeta. L’azienda da anni sostiene l’associazione Vellmari Formentera per proteggere ma anche riforestare il territorio di Posidonia, la prateria marina più grande d’Europa, situata nel Mediterraneo e minacciata costantemente dagli ancoraggi delle imbarcazioni, dall’inquinamento e dal surriscaldamento dell’acqua.

Un’altra realtà interessante è Rilastil, che solo lo scorso anno, all’interno della campagna “Adotta una spiaggia” consistente in tre giorni di pulizie delle coste italiane, ha raccolto circa novecentocinquanta chili di rifiuti. Un dato certamente non irrilevante.

La Milano Ocean Week

A Milano dall’8 al 12 giugno parte la Milano Ocean Week un’iniziativa volta a sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sulla necessità della salvaguardia dei nostri oceani. La settimana è organizzata da One Ocean Foundation, con il patrocinio del Comune e della Prefettura di Milano, della Marina Militare e in collaborazione con Bam – Biblioteca degli Alberi Milano. Una vera e propria “settimana blu” con numerosi appuntamenti disseminati per la città: workshop, laboratori, performance musicali, mostre fotografiche.

Un’iniziativa editoriale

Anche l’editoria ha lanciato delle iniziative interessanti. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, la casa editrice Iperborea darà alle stampe un volume della collana The Passenger proprio dedicato all’Oceano, con gli scritti, tra gli altri, di Sylvia Earle, icona mondiale dell’oceanografia, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio dei fondali e alla salvaguardia di questo ecosistema, e del velista Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare l’oceano in tanti anni di traversate. Un vero e proprio documento storico che cerca di narrare in maniera esemplare i numerosi passaggi dell’uomo in un vero e proprio tesoro naturale che tutti dobbiamo preservare.