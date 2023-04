Tecnologia Made in Italy per un prato tagliato alla perfezione

In un periodo storico in cui la tecnologia fa da traino in qualsiasi settore, la sfida epocale a cui la produzione è chiamata a rispondere è l’adeguarsi a questo processo trasversale.

Una sfida a cui il Made in Italy ha saputo rispondere con successo, riuscendo a innovarsi grazie a investimenti nell’automazione e nel digitale. Non solo: in alcuni casi, questa vocazione allo sviluppo, ha dato vita a proprie e vere eccellenze del Made in Italy.

Un’eccellenza Made in Italy

Un esempio è sicuramente Ambrogio Robot, il tagliaerba robotizzato targato Zucchetti e in grado di gestire nella più totale autonomia, sicurezza ed efficacia sia il lavoro di taglio del prato, sia le operazioni di ricarica della batteria. E grazie alla funzione del taglio mulching gli sfalci d’erba lasciati sul terreno svolgono la funzione di fertilizzante naturale per il prato.

Un’eccellenza, quella di Ambrogio Robot, che parte da lontano. È dal 2000, infatti, che Zucchetti Centro Sistemi progetta e produce la più ampia gamma di robot tosaerba sul mercato, capace di gestire con efficacia qualsiasi tipologia di area verde: da piccoli giardini fino a grandi spazi verdi.

Connesso in cloud e dotato delle capacità predittive dell’Intelligenza Artificiale Ambrogio Robot è un dispositivo smart e all’avanguardia che permette una gestione agile e rilassante del proprio giardino.

La gamma si amplia

Ma non finisce qui: la gamma di Zucchetti si è recentemente arricchita con l’arrivo della nuova flotta off road, ovvero dispositivi robotici dotati di 4 ruote motrici gommate, grazie alle quali i robot riescono a raggiungere agilmente qualsiasi zona e qualsiasi tipologia impervia del giardino. Insomma, una soluzione ideale per il taglio di erba su terreni particolarmente irregolari, impegnativi e con forti dislivelli.

E grazie al modulo ZCS Connect di serie, il robot può essere controllato e gestito da remoto con la localizzazione GPS in diretta, l’invio di notifiche in caso di anomalie di funzionamento e l’antifurto.

Infine, alcuni modelli possono essere integrati con ZDefence, un dispenser che grazie all’utilizzo di un bio-repellente naturale è un sistema di difesa contro le zanzare e gli insetti estremamente efficace.