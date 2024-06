Tra coraggio e minacce, la battaglia globale per la libertà di stampa

Il periodo storico in cui ci troviamo è, drammaticamente, segnato dalla mancata garanzia della libertà di stampa.

Sono numerose, infatti, le voci dei giornalisti che vengono soffocate in molte parti del mondo.

Questi sono sempre più esposti a minacce, intimidazioni e violenze, mentre cercano di svolgere il proprio lavoro. È una realtà che non riguarda solo i singoli reporter o le singole redazioni, ma che mina la stessa fondazione della democrazia e dei diritti umani.

Pertanto, la difesa dei giornalisti e della libertà di stampa è diventata una causa globale, che unisce persone di ogni provenienza e cultura.

Emblematico il caso di Alberto Amaro Jordàn, che lavora in uno degli stati più pericolosi al mondo per chi fa giornalismo: il Messico.

Il prezzo della verità

Alberto Amaro Jordàn è un giornalista di 35 anni nato ad Atexcatzingo, nello stato di Tlaxcala, a est di Città del Messico.

Ha deciso di dedicarsi al giornalismo seguendo quella che era, in pratica, la vocazione di famiglia (il nonno e il padre erano entrambi giornalisti) e, nel 2018, ha fondato il sito web La Prensa de Tlaxcala.

Già nel 2019 però, ad un solo anno dall'inizio della sua attività, ha iniziato a ricevere attacchi e minacce sia da agenti di polizia che da parte di membri di gruppi criminali organizzati; tutto ciò a causa delle sue inchieste riguardanti politica, criminalità e corruzione.

Le ripercussioni hanno colpito sia lui che la sua famiglia: Amaro, la moglie e i figli, infatti, sono stati fotografati, il suo sito è stato hackerato, la sua reputazione è stata infangata attraverso alcuni post su Facebook, che lo accusavano di essere un criminale.

Inoltre, è stato più volte aggredito: in un’occasione gli hanno sparato, mentre, in un’altra hanno cercato di farlo finire fuori strada con la sua auto; gli aggressori hanno, anche, cercato di fare irruzione presso la sua abitazione, sparando e avvelenando a morte uno dei suoi cani.

Preoccupato dalla gravità della situazione e per proteggere la sua famiglia, Alberto Amaro Jordàn ha deciso di rivolgersi al Meccanismo federale per la protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti del Messico, a cui era iscritto dal 2019.

Tuttavia, ci sono voluti ben 6 mesi prima di ottenere delle guardie del corpo e un pulsante di allarme (era il 2021).

Inoltre, il Meccanismo non sembra proteggere come dovrebbe Amaro e la sua famiglia, non rispondendo alle richieste di aiuto e, addirittura, fornendo a lui e alle sue guardie del corpo auto con i freni difettosi. Alla fine, il Meccanismo ha addirittura deciso di toglierli la

scorta.

Gli attacchi al giornalista sono proseguiti, ma lui continua a non sentirsi supportato dai funzionari, dichiarando:

“Quando chiami il Meccanismo al telefono, a volte sembra che ti ignorino; pensano che tu stia mentendo [...] Ho percepito che le mie e-mail, chiamate e messaggi li infastidivano. Ho sentito una mancanza di umanità e di umiltà”.

Rischiare la vita per aver fatto il proprio lavoro

La situazione è precipitata nel 2023, quando il Meccanismo ha riesaminato la questione della sicurezza di Amaro, dichiarando che non era più a rischio.

L’uomo ha ricontrollato la valutazione, facendo emergere il fatto che questa conteneva numerosi errori e omissioni.

Le sue rimostranze però, sono state ancora una volta ignorate, quindi il giornalista ha deciso di rivolgersi ad un avvocato, che ha immediatamente presentato un’ingiunzione.

Nel mese di agosto, il giudice si è espresso a suo favore, fermando la rimozione delle quattro guardie del corpo.

La paura di Amaro, però, è che presto venga privato dell’aiuto di queste figure.

Tale, drammatica, situazione impatta in maniera profonda nella vita dei suoi figli, tanto da non consentire loro di frequentare la scuola se non nei giorni in cui il padre può accompagnarli con le guardie del corpo. Hanno, inoltre, dovuto rinunciare a qualsiasi attività extrascolastica.

Anche loro stati coinvolti negli attacchi rivolti al giornalista e che vivono nel terrore di perdere il padre: sono, per questo, seguiti da uno psicologo, le cui spese vengono sostenute, totalmente, da Amaro.



“A volte mi sento in colpa perché hanno bisogno di consulenza psicologica… per la paura che il padre muoia” - ha detto il giornalista - “sono stati colpiti in modo molto grave”.



I continui attacchi, l’indifferenza del Meccanismo e la paura per la sua famiglia hanno fatto sì che Amaro riducesse la sua copertura del crimine organizzato e della corruzione politica, valutando anche di lasciare la professione, affermando:

“Mi sono autocensurato perché non mi sento sicuro”.

A favore della libertà di stampa, ma non solo

A proposito della vicenda Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, ha dichiarato:

“La storia di Alberto Amaro è un tragico esempio delle sfide alle quali vanno incontro i giornalisti in Messico e in tutto il mondo, dove la libertà di stampa è minacciata dalla censura politica e da interessi criminali [...] Abbiamo lanciato un appello mondiale per chiedere al governo messicano di continuare a proteggere Alberto Amaro Jordán e la sua famiglia, perché non si può rischiare la vita solo per aver fatto il proprio lavoro”.

Da 60 anni, Amnesty International si occupa di difendere i diritti umani, attivando campagne che mobilitano milioni di persone nel mondo, operando per ottenere reali cambiamenti sia nelle vite delle singole persone che presso intere comunità.

Le battaglie di cui si occupa comprendono tematiche quali violenza di genere, diritto all’istruzione, abolizione pena di morte e libertà di espressione.

A tal proposito, di recente è stata organizzata una maratona di raccolta firme a sostegno della libertà d’informazione, tenutasi dal 3 aprile al 3 maggio, data in cui ricade la Giornata mondiale della libertà di stampa.

L’impegno costante profuso da Amnesty International ha permesso di salvare oltre 50.000 persone.

Per poter proseguire con tale operato, però, c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

Ognuno può fare la propria parte destinando il 5x1000 ad Amnesty International: è sufficiente apporre la propria firma e inserire il codice fiscale 03031110582.

Insieme si può continuare a tenere accesa la speranza di un mondo in cui i diritti di tutti vengano rispettati, compresi i propri, perché #Amnestyseitu.