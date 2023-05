Torna il Giro del Mondo del Gusto a Sansepolcro

Vuoi fare il giro del mondo del gusto? Scopri Sansepolcro Food&Street 2023. Dal 26 al 28 maggio in viale Diaz torna la grande kermesse dei sapori da tutti i continenti. Sansepolcro sarà infatti la capitale del gusto con viale Diaz che ospiterà più di 30 operatori provenienti da tutto il mondo.

Pita Gyros, Bao, Kurtos, Gyoza, Paella, Mini-Crepes! Tantissimi i piatti speciali presenti a Sansepolcro. Un vero e proprio giro del mondo del gusto che torna nello splendido Borgo toscano.

Tour gastronomico a 360°

Un evento che si rinnova e che prova a replicare il successo delle edizioni precedenti. Food&Street non è solo piatti internazionali e rappresenta anche la possibilità di gustare tante tipicità italiane, dai formaggi toscani all'hamburger maremmano, tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali nostrane. Rinnovata anche l'area dedicata ai food truck con furgoncini attrezzati sui quali verranno preparati – tra le altre cose – specialità come arancini, cannoli siciliani, verdure fritte e cartocci di pesce. Un festival del gusto al quale non mancheranno nemmeno i sapori tipici della Valtiberina e i piatti gourmet. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti, compresa la possibilità di mangiare nella rete dei locali del Borgo con i menù a tema dei ristoratori Confcommercio.

Non solo cibo

Sansepolcro Food&Street 2023 non sarà soltanto cibo di strada. Ci sarà tanta musica live, con vari artisti che si “passeranno il microfono” nel corso della tre-giorni biturgense, e non mancheranno le possibilità di scoprire le bellezze del Borgo con dei tour guidati gratuiti, accompagnati dalle Confguide, le guide turistiche di Confcommercio. Divertimento anche per i più piccoli grazie all'area giochi kindergarten che con i suoi gonfiabili rimarrà aperta dalle 10 alle 22, dal venerdì alla domenica.

Inoltre, gli amanti dello shopping potranno fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti alla “Food&Street Shopping Card”.

Un evento da non perdere

Una kermesse ideata da Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro e la collaborazione di Fiva e Meet Valtiberina, con tre giorni dedicati al food che promettono relax e divertimento a tutto tondo per grandi e piccini, Sansepolcro Food&Street 2023 è tutto questo.

È possibile ricevere maggiori informazioni visitando la pagina dedicata all'evento nella quale, oltre ad avere tutti i contatti relativi alla manifestazione, è possibile anche scaricare l'elenco degli esercenti presso i quali sarà possibile utilizzare la shopping card per i propri acquisti.