Il giro del mondo del gusto torna ad Arezzo: arriva il mercatissimo

L’autunno è alle porte, pronto a portare con sé il suo spettacolo di colori caldi, di profumi avvolgenti, di atmosfere magiche. Gli alberi si colorano di rosso, le giornate si accorciano e i cappotti, accantonati nei mesi estivi, tornano a prendere posto nei nostri armadi.

Ma l’autunno segna anche il ritorno della stagione dei mercatini, luoghi incantevoli e pittoreschi in cui i visitatori possono vivere un’esperienza unica, in cui si respira l’aria magica di questa stagione.

Un mercato culinario internazionale

Uno degli appuntamenti più attesi nel Centro Italia è senza dubbio il Mercato Internazionale – giunto alla sua diciassettesima edizione – che si terrà dal 6 all’8 ottobre ad Arezzo. Nel centro storico aretino, infatti, sarà possibile avventurarsi in un vero e proprio giro del mondo del gusto in 300 stand, tra street food, piatti gourmet, birrifici e sapori internazionali.

Il mercato, che si dispiegherà per ben 3 chilometri, ospiterà ben 190 operatori provenienti da 35 paesi, con tutti e cinque i continenti rappresentati. Non mancheranno gli stand più apprezzati nelle scorse edizioni, che proporranno piatti forti della cucina internazionale come paella spagnola, asado argentino, souvlaki greco, stinco arrosto tedesco e il meglio della cucina kosher di Israele.

Arricchiranno l’offerta banchi con le spezie della Provenza, i biscotti al burro della Bretagna, fiori e formaggi dall’Olanda, le birre dal Belgio e dall’Irlanda; l’essenza di rosa dalla Bulgaria e gli arrosti dai paesi slavi.

Sapori del territorio

Cucina internazionale, ma non solo: la kermesse culinaria vedrà infatti rafforzarsi il presidio degli operatori legati al territorio aretino. Tra conferme e nuovi ingressi, infatti, saranno circa 90 i produttori locali presenti con il propri stand, con un ampia gamma di proposte: food truck con cibi gourmet, hamburger toscani, panini farciti con il grigio del Casentino, focacce ripiene, ciacce fritte, dolci della tradizione aretina, frullati di stagione con i prodotti provinciali, formaggi toscani, tartufi e il miele delle campagne.

Piazza San Jacopo sarà il teatro delle degustazioni di vino e birra prodotti dagli agricoltori del territorio, mentre Coldiretti realizzerà uno spazio con le migliori produzioni locali, dalla frutta e verdura di stagione. Un vero e proprio spaccato di campagna tra le vie del centro storico.

L’edizione del 2023 presenterà inoltre diverse novità, portando nel centro storico di Arezzo nuovi sapori dal mondo, come la cucina cubana, le steak irlandesi, i prosciutti spagnoli, e il meglio della gastronomia indiana. Ci sarà anche l’esordio del bao – il tradizionale panino al vapore giapponese –, del bisket e del pulled pork americani. E infine i dolci della tradizione marocchina, le gustose patatine fritte olandesi e i fiori di sapone del Belgio.