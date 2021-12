Saldi anticipati per Adidas: scarpe e abbigliamento a prezzi imbattibili

A nuovi capi di abbigliamento e scarpe Adidas in sconto non si dice mai di no, a maggior ragione se possono rendere casual e trandy il nostro guardaroba o il nostro outfit sportivo. Oggi è possibile approfittare di offerte imperdibili sui prodotti del noto brand a stelle e strisce e fruire di un coupon natalizio del 15% su una serie di articoli selezionati per risparmiare ancora di più.

Sconti Adidas

È eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista a garantire prezzi mai visti su capi e sneaker Adidas, garantendo a tutti i clienti anche un codice sconto che permetterà di risparmiare fino a 50 euro sul proprio carrello. Ecco i termini dell'offerta:

Durata: dalle 9 del 6 dicembre alle 23.59 del 31 dicembre 2021

Codice sconto: DIC21EDAYS

Valore Coupon: 15%

Sconto Massimo ottenibile: 50 euro

Spesa Minima richiesta: 10 euro

Utilizzi: 4 per ogni utente

Tra i vari prodotti in sconti di Adidas, le offerte più interessanti proposte da eBay.it - non poteva essere diversamente - riguardano scarpe e sneaker iconiche del brand. Vediamo quindi le promozioni più interessanti.

Adidas Superstar Foundation

La sneaker Superstar Foundation di Adidas sono tra le più iconiche del brand. La morbida tomaia in pelle e la suola in gomma, tono su tono, hanno reso queste sneaker una vera e propria icona di stile con la leggendaria punta a conchiglia in gomma. Presentano un design semplice, con un tocco vintage che le rendono uniche ed inconfondibili. Perfette sia per lui che per lei.

Adidas Stan Smith

Tomaia in pelle, rinforzo sul tallone cangiante. Le Stan Smith dopo il debutto sui campi da tennis negli anni '70 sono diventate una vera e propria leggenda grazie ad un look minimal ma di forte impatto. Grazie a eBay.it da oggi è possibile acquistarle a metà prezzo e con un ulteriore sconto: un modo unico ed economico per rendere unico il proprio stile. Comprale ora al 50%

Adidas Continental 80

Ispirate alle storiche Continental, l'iconico modello Adidas lanciato sul mercato negli anni '80, hanno un design che racchiude il vero stile Adidas. La tomaia in pelle bianca, fedele alle linee pulite e minimal della versione originale, rende la silhouette un campione di versatilità. La striscia e la fodera in tessuto completano il tutto. Oggi possono essere tue con uno sconto del 33%.

Adidas Galaxy 5

Ideali per la corsa e per uno stile sempre sportivo. Le Adidas Galaxy 5 offrono un'ammortizzazione incredibile dal primo all'ultimo passo, per le persone che non possono fare a meno dell'attività fisica. Semplici nel design ma estremamente funzionali e comode, su eBay.it possono essere tue con un incredibile sconto del 38%. Compra qui le tue nuove sneaker in offerta

Altri prodotti Adidas in offerta

Ma Adidas non è solo sneaker, tra le varie offerta di eBay.it, potrebbe interessarti, tra gli altri: