Scendi in pista, l’abbigliamento da vero sciatore in super sconto

Le montagne sono ormai imbiancate ed è il momento di indossare gli scarponi e trascorrere una piacevole giornata sugli sci!

Se è da tempo che sogni di scendere in pista ora è arrivato il momento di entrare in azione scegliendo l’abbigliamento che ti permetta di stare al caldo e nello stesso tempo essere libero di sciare comodamente.

Che tu sia alle prime armi o un esperto, sapere cosa indossare è importante perché devi avere un abbigliamento che ti permetta di vivere serenamente la giornata.

Scegliere i capi d’abbigliamento presenti nella categoria moda

Inserire il codice: SALDIGEN23

Riscattare il buono sconto del 20% su una spesa minima di 15€ e ottenere uno sconto massimo per utilizzo di 100€

Il vantaggio ulteriore del coupon è che può essere utilizzato 2 volte per ogni utente fino al 29 gennaio e avere un risparmio massimo totale di 200 euro.

Quando si parla di neve, vestirsi a strati è la parola d’ordine, allora vediamo tutto quello che devi mettere in valigia per goderti la giornata sugli sci.

I capi termici per rimanere al caldo

Capi tecnici e lunghi sono i must have quando si va in montagna. Il completo formato da maglia, pantaloni e calzini è realizzato in materiale termico e traspirante che assicura una temperatura corporea ottimale. Il tessuto stretch con poche cuciture nello stesso tempo assicura libertà di movimento ma sostiene la muscolatura per essere performanti in qualsiasi condizione.

La felpa che ti isola dal freddo

Dopo il primo strato formato da capi termici, non può mancare il secondo che ha lo scopo di isolare il corpo dal freddo e conservare il calore. Quale capo migliore se non una calda e confortevole felpa in pile? Il modello unisex realizzato in micropilar elasticizzato è extra isolante e adatto anche alle temperature più rigide. Il modello dal taglio slim fit e apertura con zip segue le forme del corpo per permetterti di muoverti liberamente.

I pantaloni caldi e pratici per affrontare il freddo più intenso

Tra i capi più importanti quando si decide di andare in montagna o sciare ci sono i pantaloni che devono essere pratici e soprattutto in grado di mantenerti asciutto qualsiasi siano le condizioni. Questo modello da acquistare su eBay.it ad un prezzo conveniente, è realizzato con materiale idrorepellente, isola il corpo dall’acqua e si asciuga rapidamente. I pantaloni dal taglio slim fit sono completati da un elastico in vita e due comode bretelle per avere il massimo del comfort mentre li indossi.

La giacca per proteggerti dalle intemperie

In montagna il freddo e la pioggia possono essere insistenti e il terzo strato, quello più esterno deve essere in grado di farti sentire a tuo agio. Il capo per eccellenza è la giacca invernale con cappuccio rimovibile realizzata con fibre sintetiche Feel Warm Flat e ClimaProtect pensate per garantire l’isolamento termico. La giacca impermeabile, traspirante e con cuciture termosaldate è perfetta per diventare il tuo must have in montagna.

Mani calde e al sicuro con i guanti

Le mani sono la parte del corpo che viene colpita di più dal freddo: per averle sempre al caldo anche quando si scende in pista i guanti sono un aiuto in più. Il modello realizzato in tessuto Oxford di poliestere idrorepellente si asciuga rapidamente e nello stesso tempo mantiene le mani al caldo anche quando i guanti sono bagnati. È l’accessorio pronto ad avvolgere le tue mani e nello stesso tempo ad assicurare una facile presa su bastoncini o attrezzatura.

