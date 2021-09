Pronti per la scuola? Acquisti last minute a prezzi super convenienti

Per un ritorno a scuola in grande stile ecco tanti prodotti a prezzi scontati per avere tutto il necessario

Il ritorno a scuola è sempre un momento importante per ogni studente. Si rivedono i compagni di classe, si scoprono i nuovi insegnanti e si torna a pensare a compiti e interrogazioni dopo il relax estivo.

C’è chi pensa in largo anticipo al materiale da acquistare e usare durante l’anno scolastico, ma non mancano quelli che attendono fino all’ultimo per comprare gli accessori che li accompagneranno in tutti questi mesi. Il back to school è ancora più speciale quest’anno grazie agli sconti e alle offerte di eBay.it che propone i migliori brand e prodotti a prezzi davvero imbattibili!

Zaini, astucci, quaderni: fino al 3 ottobre, con il marketplace in cui si vende e si compra potete avere tutto questo comodamente a casa senza il pensiero delle spese di spedizione, perché sono completamente gratuite.

La scuola è cominciata, ma non è mai troppo tardi per approfittare di tante offerte imperdibili.

Zaino scuola superiore

Lo zaino unisex disponibile in differenti fantasie, da quelle multicolor a quelle classiche sul nero o bianco, è ideale per gli studenti della scuola superiore. Realizzato in nylon è resistente, antimacchia e impermeabile. Le spalline regolabili permettono allo zaino di adattarsi alla conformazione del corpo, mentre la parte posteriore traspirante consente di indossarlo per diverse ore consecutive senza sudare.

Zaino Topolino

Gli appassionati di Topolino non potranno resistere a questo zaino! Il modello ispirato al personaggio dei cartoni, in offerta su eBay.it, ha uno scomparto principale con all’interno un divisorio ideale per trasportare computer o tablet. La tasca esterna invece è perfetta per inserire piccoli oggetti da avere sempre a portata di mano. Lo schienale imbottito e gli spallacci regolabili facilitano il trasporto anche su un trolley.

Portapenne Eastpack

Gli studenti delle scuole medie e superiori non hanno bisogno di penne e pennarelli, per questo l’astuccio della Eastpak Oval Single è la scelta migliore. Formato da un unico scomparto è possibile conservare penne, matite, gomme e temperini, negli appositi slot. Realizzato in nylon ultra resistente è dotato di una tasca interna con di zip.

Astuccio Juventus

I tifosi della Juventus potranno affrontare il nuovo anno scolastico con l’astuccio ispirato alla loro squadra preferita. Il modello è completo di matite, colori, pennarelli, forbici, gomma, temperino e righello per avere tutto l’occorrente. Realizzato al 100% in poliestere, i prodotti al suo interno sono tutti Giotto.

Pastelli Carioca

Ai piccoli piace colorare e disegnare e i pastelli non possono mancare nello zaino. Il set formato da due confezioni di matite colorare Carioca da 12 pezzi, permetterà di dare libero sfogo alla loro fantasia e realizzare piccoli capolavori.

Diario LOL Surprise

Il diario è un compagno immancabile non solo a scuola, ma anche nel tempo libero perché è custode di segreti e pensieri. Su eBay.it potete trovare il modello LOL Surprise che può essere utilizzato sia sui banchi di scuola, sia come diario segreto da avere sempre con sé. Le pagine bianche sono pronte per essere riempite, con i 5 fogli di stickers da conservare all’interno della tasca porta bigliettini. La copertina glitterata è completata da una chiusura magnetica.

Non solo Back to School

