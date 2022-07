Cosa portare in campeggio? La lista completa di tutto l’occorrente a prezzi scontatissimi

Il campeggio è un’avventura emozionante da concedersi almeno una volta nella vita. La possibilità di stare a contatto con la natura incontaminata e il vantaggio di scoprire posti unici è un’esperienza impagabile, che deve essere affrontata con l’attrezzatura giusta.

Quando si organizza un viaggio di questo tipo, è importante pianificarlo nel dettaglio così da avere il necessario ed evitare possibili disagi. L’equipaggiamento deve essere adattato al luogo da visitare, ma ci sono degli accessori che a prescindere dal posto sono indispensabili.

Con la lista degli indispensabili e l’aiuto di eBay.it organizzare il campeggio dei tuoi sogni sarà semplice e adatto a tutte le tasche. Se sei escursionista e non solo, il marketplace in cui si vende e si compra, ha in serbo un coupon attivo fino al 31 luglio per acquistare tutto quello che vuoi a prezzi scontati. Devi solo:

Scegliere l’articolo che preferisci per il campeggio, ma anche un capo d’abbigliamento, orologi o i prodotti per la salute e la bellezza

Inserire il codice SALDIESTATE22

Ottenere uno sconto del 20% sulla spesa totale per un massimo di 100€

Il coupon è valido per due utilizzi, su una spesa minima di 15€.

Non ti resta che preparare la valigia e scegliere l’indispensabile per il campeggio.

Dormire protetti e al sicuro

Tra gli accessori indispensabili per il campeggio, la tenda non può di certo mancare, ma soprattutto bisogna scegliere quella adatta al clima e al luogo in cui vai. La più comune è la tenda canadese ampia e spaziosa o quella a igloo, leggera e facile da montare è ideale se ami viaggiare con pochi bagagli. Se invece il campeggio è una passione che condividi con tutta la famiglia, allora non puoi partire senza quella a casetta e una volta montata ti sembrerà di stare nel tuo appartamento. Messi in valigia picchetti e corde devi solo scegliere il modello preferito tra:

Sogni confortevoli sotto le stelle

Dopo una lunga escursione tra i boschi, non c’è niente di meglio di una bella dormita e per farlo comodamente anche se non si è nel letto di casa, arrivano in soccorso i materassini, ideali per ripararsi dal terreno freddo. Con l’aiuto del sacco a pelo, poi, potrai dormire sonni sereni. Tra i modelli più comodi e a prezzi convenienti ci sono:

L’indispensabile per cucinare in campeggio

Se l’attrezzatura per dormire è importante, anche quella per mangiare non è da meno. Trascorrere la vacanza all’aperto, non vuol dire rinunciare a cucinare, su eBay.it puoi trovare il fornelletto a gas per riscaldare le pietanze o preparare piatti gustosi, impossibili senza pentolini e griglie. Con il coupon puoi acquistarli a prezzi scontati:

Kit di sopravvivenza e illuminazione

La sicurezza viene prima di tutto, questo vale soprattutto quando si organizza un viaggio in campeggio. Un accessorio da inserire assolutamente in valigia è il kit di pronto soccorso provvisto di medicine e il necessario per far fronte a piccole ferite. Quando diventa buio, poi, l’illuminazione assume un ruolo centrale, per questo non puoi partire senza una torcia e una lampada. Sul marketplace in cui si vende e si compra puoi trovare:

Abbigliamento comodo e versatile

Prima di partire per il campeggio, nella lista oltre agli accessori va inserito anche l’abbigliamento che deve essere comodo. Avere ai piedi le scarpe giuste è importantissimo, per affrontare i sentieri di trekking devono essere impermeabili e adatte ad ogni tipo di terreno. Inoltre, in caso di pioggia improvvisa nel tuo marsupio o zaino ci deve essere assolutamente una mantella impermeabile. Se vuoi qualche idea puoi scegliere tra: