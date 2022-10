Cucce, divertimento e relax: gli indispensabili per i nostri animali a prezzi scontati

I gatti e i cani non sono semplici animali domestici, sono ormai entrati a far parte della famiglia e per questo meritano di avere in casa il massimo della comodità.

Ogni pet ha la propria personalità e le sue esigenze, per questo bisogna acquistare gli accessori per farli sentire a loro agio e in grado di adattarsi perfettamente all’arredamento.

Per comprare tutto quello di cui hanno bisogno i nostri amici a quattro zampe non dobbiamo uscire di casa, ma collegarci semplicemente al sito di e-commerce eBay.it.

Il marketplace per chi vende e chi compra ha pensato a offerte imperdibili a cui possiamo abbinare un coupon sconto del 20% per acquistare dalle cucce ai tiragraffi e far trascorrere le giornate ai pet in casa in totale tranquillità.

Avere lo sconto è semplice:

Dopo aver scelto gli accessori per i quattro zampe dobbiamo inserire il codice CASA22

Effettuare una spesa minima di 20 euro

Ottenere lo sconto del 20% con un risparmio massimo di 100 euro per ogni utilizzo

La promozione valida fino alle 23:59 del 30 ottobre e può essere sfruttata fino a 3 volte per ogni utente.

Vediamo cosa acquistare per far felici Micio e Fido.

Tappetino autoriscaldante per cani e gatti

Realizzato con peluche autoriscaldante, il tappetino riesce ad assorbire il calore corporeo dei cani e dei gatti e lo restituisce per mantenerli al caldo durante le fredde giornate invernali. Disponibile in differenti dimensioni, il tessuto morbido e confortevole è ideale per i pet che non vedranno l’ora di stare al calduccio.

Clicca qui per acquistare il tappetino autoriscaldante con uno sconto del 70%

Dispenser cibo cani e gatti

Con il lavoro e gli impegni capita di trascorrere molte ore fuori casa e per assicurare acqua e cibo ai nostri animali domestici ogni volta che ne hanno bisogno, impossibile fare a meno del dispenser automatico. Il modello è pensato per garantire ai quattro zampe acqua sempre fresca e crocchette croccanti.

Clicca qui per acquistare il dispenser cibo per cani e gatti scontato del 30%

Cuscino in peluche per cani e gatti

Qualsiasi sia il carattere del nostro amico a quattro zampe, ha bisogno di un posto in casa in cui potersi rilassare! La cuccia morbida è la soluzione perfetta per schiacciare piacevoli pisolini. La forma rotonda, avvolgente e morbida, ha la base antiscivolo, pronta a regalare una coccola in più al nostro pet.

Clicca qui per acquistare la cuccia morbida scontata del 32%

Lettiera maxi assorbente per cuccioli

La lettiera assorbente è utile ed efficace per insegnare ai cuccioli a fare i bisogni in totale indipendenza, negli spazi pubblici. Nello stesso tempo è la soluzione utile per i cani anziani che hanno problemi motori e che non possono più essere portati a spasso. Su eBay.it puoi acquistare ad un prezzo scontato il modello composto da una grata e un tappetino in erba sintetica resistente agli odori e facile da pulire.

Clicca qui per acquistare la maxi lettiera con uno sconto del 30%

Tiragraffi per gatti

Ai gatti piace giocare e per avere un posto tutto loro dove divertirsi e farsi le unghie il tiragraffi è immancabile. Realizzato con materiali di qualità e un design accattivante, non solo farà divertire Micio, ma si integrerà all’ambiente diventando un elemento d’arredo.

Clicca qui per acquistare il tiragraffi per gatti con uno sconto del 30%

Box pieghevole

Con i nostri amici a quattro zampe è piacevole trascorrere del tempo in casa, ma anche all’aperto. Per farli stare comodi quando non siamo nel nostro appartamento c’è il box portatile. Formato da una rete traspirante e tessuto Oxford impermeabile il peloso avrà a disposizione lo spazio di cui ha bisogno per giocare e dormire.

Clicca qui per acquistare il box pieghevole scontato del 50%