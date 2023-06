La vacanza diventa smart con i gadget tech da portare al mare

L’estate è ormai arrivata e non si vede l’ora di partire per le vacanze. Gli appassionati di mare sono pronti a fare la valigia e a mettere costumi, scarpe e accessori hi-tech. Sì, perché andare in vacanza non vuol dire rinunciare alle comodità, al contrario ci sono tanti accessori tecnologici che renderanno l’estate e soprattutto il mare ancora più divertenti. Per trovare quello di cui avete bisogno, non serve neanche uscire di casa, basterà collegarsi a eBay.it e avere davanti voi tutto quello che vi serve con un semplice click e a prezzi convenienti.

Sul marketplace in cui si vende e si compra, ogni vostra esigenza verrà accontentata, da quella di chi ama fare le foto, a chi non rinuncia allo smartphone o vuole ritagliarsi del tempo per sé con un buon libro. Siete curiosi di scoprire tutti i gadget tech da mettere in valigia per rendere indimenticabile la vacanza al mare? Allora continuate a leggere.

I fondali marini verranno immortalati con la fotocamera

Le foto accompagnano ogni vacanza e in particolar modo al mare i fondali marini sono il soggetto perfetto da immortalare. La pro cam impermeabile fino a 30 metri, assicura una resa nitida attraverso una migliore qualità dell’immagine e dei video ad alta risoluzione 4K per un risultato coinvolgente. Una volta terminate le riprese, potrete rivederle e condividerle immediatamente perché la cam è dotata della connessione wi-fi.

Una panoramica incantevole con i droni

Quello che caratterizza i luoghi di mare sono i paesaggi meravigliosi e se volete portarvi a casa un ricordo del viaggio, i droni sono i gadget tech da acquistare su eBay.it e portare con voi. DJI Mini 2 SE vi regala una prospettiva unica. Dotato di stabilizzazione meccanica a 3 assi, assicura immagini nitide a prescindere dal vostro modo di gestirlo in volo. Inoltre lo zoom 4x permette di catturare le immagini in maniera vivida anche a distanza.

Per avere lo smartphone sempre carico: powerbank con pannello solare

Avere lo smartphone sempre carico è importante quando si è in spiaggia, non sempre, però si ha a disposizione una presa a cui collegare il dispositivo. Tra i gadget da spiaggia da avere in valigia non può mancare il carica batterie con pannello solare. Compatibile con tutti i dispositivi, il pannello in silicio microcristallino assicura più impostazioni di luce.

Per ascoltare la musica in riva al mare: speaker Bluetooth

Se in vacanza non potete fare a meno della vostra musica preferita, un modo per condividere questa passione con i vostri amici è utilizzare una cassa speaker. Il modello ha un design accattivante a forma di tubo, facile da portare sempre con sé. Inoltre, il modello formato da due casse, ha un rivestimento impermeabile che resiste agli spruzzi e all’acqua. Facile da connettere a qualsiasi smartphone, grazie al Bluetooth potrete sentire la musica ovunque.

L’ebook per avere la libreria in valigia

Rilassarsi in vacanza vuol dire anche leggere un bel libro, spesso non si hanno le idee chiare e per avere con voi tutti i vostri titoli preferiti in valigia senza “appesantirla”, l’ebook Kindle è l’accessorio tech irrinunciabile da acquistare su eBay.it. Il modello con lo schermo da 7 pollici ad alta risoluzione e antiriflesso permette di leggere comodamente senza affaticare la vista anche in riva al mare: l’ebook Kindle impermeabile resiste agli schizzi d’acqua e ha una batteria dalla lunga durata per leggere senza interruzioni.

Essere sempre idratati rispettando la natura con la borraccia termica

Con il caldo e le temperature alte idratarsi è fondamentale, per farlo e allo stesso tempo avere un impatto zero sull’ambiente la borraccia termica con display a Led è immancabile. Basta toccare lo schermo e la temperatura del liquido verrà visualizzata in pochi secondi. La parete interna realizzata in acciaio inossidabile è resistente, adatta anche alle alte temperature.

