Gli accessori giusti a prezzi scontati per "sopravvivere" alla grigliata di Ferragosto

In città, al mare o in montagna, c’è una tradizione a cui non riusciamo davvero a resistere: la grigliata di Ferragosto. L’occasione per riunirsi con amici e parenti è perfetta per dilettarsi con il metodo di cottura più amato di sempre! Il più delle volte arriviamo impreparati, senza gli accessori fondamentali per cuocere la carne, il pesce o le verdure nel modo corretto. Quest’anno sarà diverso! A “salvare” il 15 Agosto arriva eBay.it che con le sue offerte imperdibili consentirà di avere una postazione barbecue da veri chef.

Il marketplace in cui si vende e si compra fino al 14 agosto mette a disposizione un coupon del 20% da utilizzare 3 volte per ogni utente. Per realizzare la grigliata dei nostri sogni dobbiamo semplicemente:

Scegliere tra accessori, barbecue e l’indispensabile per ricreare una giornata indimenticabile

Inserire l’occorrente nel carrello

Applicare il codice sconto FUORITUTTO22

Procedere con il pagamento

In questo modo avremo uno sconto massimo su ogni utilizzo di 100 euro, da applicare a una spesa minima di 15 euro.

Pronti a diventare dei veri e propri chef della griglia? Ecco quello che non deve assolutamente mancare.

Il barbecue che fa per noi

Sembra scontato dirlo, ma una grigliata di successo inizia proprio dal barbecue, dal modello che rispecchia al meglio lo spazio a nostra disposizione e le nostre abilità culinarie. Dal barbecue a carbonella, a quello a gas fino alla griglia elettrica, tutti sono ideali per realizzare un pranzo impeccabile e tra i modelli a cui applicare il coupon possiamo scegliere:

Come preparare la brace

Quando si organizza la grigliata di Ferragosto non basta solo accendere il fuoco e mettere gli ingredienti, ma si deve anche preparare la brace. Il carbone in questo caso deve essere abbondante e bisogna prepararla in tempo per farla arrivare alla giusta temperatura, tra gli indispensabili ci sono:

Spatole, pinze e forchettoni per girare gli alimenti

Tra gli accessori per un perfetto griller non può mancare il set composto da spatole, pinze, forchettoni e tutto quello che serve per girare gli ingredienti senza rovinarli, ma soprattutto senza scottarsi. Il kit per essere efficiente deve avere l'impugnatura ergonomica e i singoli pezzi devono potersi allungare in base alle esigenze, così da stare lontano dalle fiamme. Tra i modelli ideali ci sono:

Graticole, spiedi e guanti per grigliare in sicurezza

Ferragosto è l’occasione per dimostrare le nostre doti di grigliatori, ma per preparare tutto senza lunghi tempi di attesa abbiamo bisogno di supporti come appunto, le griglie, gli spiedi e i pennelli per realizzare una marinatura impeccabile. Su eBay.it, oltre a questi strumenti per la cottura possiamo trovare i guanti in materiale isolante da indossare mentre cuciniamo e proteggerci da possibili scottature. Tra gli immancabili ci sono:

Come conservare il barbecue

La manutenzione del barbecue influisce sulla buona riuscita del pranzo di Ferragosto, quando la griglia sarà fredda è importante procedere alla pulizia degli accessori. Oltre a questo non dobbiamo mai dimenticare di proteggerla dalle intemperie e dalla pioggia con appositi teli, come: