Gli accessori indispensabili da tenere sempre in auto

Se vuoi viaggiare con la massima serenità, ecco una lista di accessori per auto che dovresti assolutamente portare con te. Utili prodotti di vario genere per gestire le emergenze o migliorare il comfort. Accessori che possono semplificarti la vita come il set di attrezzi di Black&Decker o l’avviatore per batteria scarica.

Kit di Pronto Soccorso

E’ sempre utile avere in auto un kit di pronto soccorso. Ecco, quindi, un kit compatto, omologato, contenente prodotti essenziali per eseguire un primo soccorso in caso di emergenza. Al suo interno troviamo garze sterili, bende e molti altri articoli di primo soccorso. Prodotto con spedizione gratuita e veloce dall’Italia, restituibile entro 30 giorni.

Set attrezzi

Proseguiamo la nostra rassegna con il set di Black&Decker composto da diversi attrezzi come chiavi inglesi, torcia, pinze e cacciavite con punte intercambiabili. Un set ripiegabile, compatto, pratico e completo da tenere sempre in auto. Prodotto con spedizione gratuita dall’Italia, restituibile entro 30 giorni.

Avviatore di emergenza

Proseguiamo con un utile avviatore di emergenza, in caso di batteria scarica. Dispositivo adatto ad ogni genere di auto con motore a benzina o diesel, dotato anche di torcia. Accessorio con batteria ricaricabile da 15.000 mAh e porte USB per la ricarica di dispositivi di vario genere come smartphone e tablet. Prodotto con spedizione gratuita e veloce dall’Italia, restituibile entro 60 giorni.

Estintore

Nella nostra rassegna troviamo anche un piccolo estintore per auto da 1 KG. Estintore a polvere Abc, con manometro e staffa di fissaggio. Prodotto con spedizione gratuita e veloce dall’Italia, restituibile entro 30 giorni.

Kit di emergenza per foratura pneumatici

Concludiamo la nostra rassegna con un completo kit di emergenza, da utilizzare in caso di foratura di un pneumatico. Kit con pompa, sigillante da 473 ml e vari accessori, utile a riparare forature fino a 6 mm senza rimuovere la ruota o utilizzare utensili aggiuntivi.

Prodotto con spedizione gratuita dall’Italia, restituibile entro 30 giorni.

