Gli accessori per la tua moto di cui non puoi fare a meno in viaggio

Quando si tratta di mettersi in sella alla propria due ruote, come prima cosa è necessario pensare alla sicurezza. Tutto deve essere a posto sulla propria monoposto, per evitare di rischiare la propria vita e quella degli altri sulla strada. Ma di necessario c'è anche essere equipaggiati in maniera adeguata, in modo particolare se dobbiamo avventurarci in un lungo viaggio, magari a tappe. È per questo motivo che non bisogna trovarsi impreparati e avere cura di avere con sé tutti i migliori accessori per la propria moto.

Accessori per moto in offerta

Grazie a eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, è possibile trovare tutti gli accessori per moto necessari, tutti al miglior prezzo di mercato e in grado di sposare le esigenze più disparate. C'è chi cerca la comodità, chi dei supporti tecnologici, chi ancora dei sistemi all'avanguardia per garantirsi la massima sicurezza quando si macinano chilometri sul'asfalto. Ecco quindi di seguito, quindi, ciò di cui potresti avere bisogno durante il tuo viaggio e a cui, magari, non avevi ancora pensato.

Navigatore per moto FodSports

Un accessorio sempre utile, a maggior ragione se si decide di muoversi verso territori sconosciuti. Piccolo ma funzionale, il navigatore per moto FodSports dispone di un display da 4,3 pollici, resistente alla polvere e all'acqua. Molto compatto e sicuro, si sistema con facilità sulla propria motocicletta, grazie a un pratico sistema di aggancio.

È la miglior soluzione per chi è impegnato in tragitti molto lunghi: la batteria da 1.500mAh permette infatti di mantenere il dispositivo costantemente accesso fino a 5 ore. Dotato di un memoria interna espandibile, permette anche di caricare musica e filmati da ascoltare o guardare durante i momenti di pausa.

Compra qui il tuo navigatore per moto

Supporto per cellulare

Questo supporto per cellulare con attacco per manubrio permette di poter visualizzare lo smartphone durante la guida, senza usare le mani. Il supporto può tenere il telefono sia in posizione orizzontale che verticale. Sia la parte superiore e inferiore del telefono sono liberi in modo che gli si possa attaccare con facilità il caricabatterie.

Un accessorio utile, in particolar modo, per chi utilizza lo smartphone per controllare il percorso tramite navigatore. Nei tragitti sconosciuti è fondamentale avere un punto di riferimento, e uno smartphone ben saldo al manubrio, spesso, è ciò che può 'salvare' la vita ai centauri.

Acquista qui il tuo supporto per cellulare

Cuffia per casco interfono

Questa cuffia per casco da moto, dotata di funzione avanzata Bluetooth 4.1+, consente di ascoltare la musica, ricevere le indicazioni del navigatore gps e rispondere al telefono. L'accessorio è di facile collegamento, è sufficiente fissare l'adesivo posto sulle casse dei due dispositivi delle casse all'interno del proprio casco.

Su una delle due cuffie è installato anche un microfono ad archetto con comandi integrati, ideale per le conversazioni durante i vostri spostamenti, anche per le comunicazioni interfono con il proprio passeggero o i motociclisti che viaggiano in gruppo con voi. Queste cuffie hanno una batteria a lunga durata, fino a 8 ore, ricaricabile in poco più di 60 minuti.

Compra ora la tua cuffia per casco

Dash cam per moto

Questa dash cam per moto è una piccola telecamera con chip avanzato e sistema a sei lenti che permette di registrare senza soluzione di continuità video nitidi in 2.5k, fluidi a 30 fps.

Lo schermo ad alta definizione da 3 pollici consente una facile navigazione nei menu e la riproduzione video. Con l'ampia apertura f1.8 e una tecnologia di ultima generazione, la dash cam offre prestazioni superiori per l'acquisizione di video notturni. La piccola videocamera si contraddistingue per un design elegante ed essenziale, e finiture delicate.

Acquista ora la tua dash cam per moto

Altri accessori per la tua moto

Di accessori per moto indispensabili o utili per rendere il proprio viaggio indimenticabile e divertente ce ne sono a decine. Se tra quelli proposti non hai trovato degli spunti che possano fare al tuo caso, potrebbe magari interessarti uno dei seguenti accessori per la tua moto: