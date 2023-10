Gli accessori per iPhone 15 di cui non puoi fare a meno al miglior prezzo

I nuovi iPhone 15 sono usciti sul mercato ormai da un mese, facendo segnare già dei record di vendita. Del resto gli smartphone Apple sono da sempre sinonimo di affidabilità e prestazioni di assoluto livello, e nonostante il prezzo non alla portata di tutti, sono sempre tra i dispositivi più gettonati sul mercato.

Accessori iPhone 15 al miglior prezzo

Se sei il fiero possessore di uno dei nuovi smartphone del colosso di Cupertino, di certo non ti farai sfuggire l'occasione di assicurarti i migliori accessori per iPhone 15 in offerta. Apple ne mette a disposizione una grandissima varietà, e per la gioia del tuo portafoglio, li puoi trovare al miglior prezzo online.

Dove? Ma su eBay.it naturalmente, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, e che nel suo infinito catalogo di prodotti mette a disposizione anche una vasta selezione di accessori per iPhone. Di seguito ti segnaliamo quelli che riteniamo più utili per sfruttare al meglio le potenzialità degli ultimi nati dell'ecosistema con la mela.

Cover Magsafe compatibile

Ispirata agli accessori ufficiali della Linea MagSafe, la cover per iPhone 15 in questione è totalmente trasparente e con angoli rinforzati per garantire maggiore sicurezza al dispositivo. L'accessorio consente di agganciare e allineare il caricabatterie per la ricarica wireless grazie a un potente magnete.

La cover compatibile per iPhone 15 viene consegnata con le pellicole adesive su ambo i lati che ne garantiscono assenza da graffi. Realizzata con una miscela di policarbonato e materiali elastici che ne garantiscono la trasparenza, è arricchita con uno speciale trattamento anti-ingiallimento.

AirPods 3ª generazione

Il meglio in fatto di cuffie per smartphone. Gli AirPods di 3ª generazione si caratterizzano per l'audio spaziale personalizzato che garantisce un suono più avvolgente che mai. Sono dotate di una batteria pressoché infinita, che dura di più della precedente generazione e si ricarica in pochi minuti.

A prova di sudore e di pioggia, gli AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa, e l’audio spaziale personalizzato crea un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie Tv e non solo. Il suono è tutto intorno a te, come se fossi al cinema o in una sala concerti.

Alimentatore MagSafe

Con l’alimentatore MagSafe originale la ricarica wireless è comodissima: i magneti incorporati si allineano alla perfezione con il tuo iPhone 15 o successivo, per ricaricare più velocemente, con una potenza fino a 15W. L'alimentatore è compatibile con la ricarica Qi, e può essere utilizzato anche per ricaricare tutti i modelli di AirPods.

AirTag

Un accessorio complementare a iPhone 15, che ti permetterà di ritrovare i tuoi 'oggetti smarriti'. Aggancia un AirTag alle chiavi o allo zaino: se li perdi di vista, ti basta usare l’app 'Dov’è' del tuo iPhone per ritrovarli immediatamente. AirTag può essere condiviso con altre cinque persone di fiducia, cosicché tutte possano tenere d’occhio gli oggetti che usano in condivisione.

Portafoglio MagSafe

Progettato per essere comodo ma allo stesso tempo elegante, il portafoglio MagSafe in tessuto FineWoven per iPhone 15 (e precedenti) è l’ideale per avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito. È compatibile anche con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, è possibile ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta.

Si aggancia in un attimo al retro del tuo iPhone 15 grazie ai potenti magneti integrati. E si può anche sovrapporlo a una custodia MagSafe scegliendo l’abbinamento di colore preferito. Spazioso e comodo, può contenere fino a tre carte, che non rischiano di smagnetizzarsi perché il portafoglio è schermato.

