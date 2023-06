Gli accessori indispensabili per andare in vacanza con la tua moto

È tempo di vacanze, e per molti centauri è giunto il momento di aprire il garage e dedicarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della propria due ruote, prima di mettersi su strada. Quando si sceglie di fare una vacanza in moto, breve o lunga che sia, infatti, è indispensabile assicurarsi che sia tutto in ordine, attraverso un check up dal proprio meccanico di fiducia. Ma non basta certo questo.

Una volta rimessa a nuovo la moto, infatti, bisogna pensare al comfort del proprio viaggio. Proprio così: pensatevi per lunghe ore con la vostra moto, al termine della giornata il rischio è quello di essere stanchissimi, magari per aver perso tempo inutile, magari a causa dell'inesperienza. Se non volete partire impreparati, vi converrà sapere quali sono gli accessori da viaggio per la moto dei quali non potete fare proprio a meno prima di partire per la vostra vacanza.

Abbigliamento tecnico

Prima di tutto pensare all'abbigliamento: qualsiasi sia la meta della vostra vacanza in moto, infatti, non potete prescindere da dell'ottimo abbigliamento di tipo tecnico, che vi permetta di affrontare qualsiasi tipo di condizione atmosferica. E quindi spazio a un impermeabile da borsa (modello k-way), una tuta per proteggervi dalla pioggia, guanti impermeabili all'acqua, così come degli occhiali da sole per moto.

A secondo della meta della vostra vacanza, poi, dovrete portare abiti comodi e leggeri - che andiate al mare o in montagna le temperature saranno comunque sempre calde -, che vi permettano di guidare la vostra due ruote senza grosse difficoltà. Attenzione anche alle scarpe: finché siete in sella, prediligete stivali tecnici che garantiscono il giusto grip sui pedali.

Pronto soccorso

La speranza è di non doverlo mai utilizzare, ma un kit di pronto soccorso adeguato, quando optate per lunghi viaggi in moto, è senza dubbio necessario. All'interno dovrete aver cura di riporre tutto l'occorrente per medicarvi eventuali tagli o ferite.

Poi una regola che vale per chiunque vada in vacanza e stia lontano da casa per diversi giorni: nel vostro kit portate sempre con voi degli antinfiammatori e della tachipirina per combattere eventuali febbrili, poiché i malanni e l'influenza, purtroppo, non vanno mai in vacanza, e sono pronti a mettersi di traverso anche nei momenti meno opportuni.

La giusta borsa

Se viaggiate in moto da tempo, siete consapevoli dell'esigenza di muoversi senza troppo peso, portando con sé l'essenziale, senza esagerare con i carichi. Una comoda borsa da moto è ciò che vi serve per portare con voi ciò che vi serve e che potrà tornarvi utile anche durante il viaggio. Inserite all'interno:

documenti e chiavi casa

cibo e bevande per dissetarvi alla bisogna

smartphone e powerbank (o carica batterie)

una macchina fotografica (se siete appassionati di foto e non resistete ad immortalare un bel paesaggio).

Navigatore

Se dovete raggiungere una meta a voi sconosciuta con la vostra motocicletta, un accessorio sempre utile è il navigatore da moto. Solitamente di piccole dimensioni, spesso più ridotte di quelle di un comune smartphone, permette di orientarsi senza perdere la rotta e sprecare tempo (specie se il tempo del vostro viaggio non è così lungo).

I più comuni navigatori da moto che è possibile trovare in commercio sono resistenti alla polvere e all'acqua: dovesse piovere quando siete in sella, quindi, non sarà un problema. Compatti, si posizionano facilmente sul cruscotto della moto grazie a un semplice sistema di aggancio. Solitamente dotati di una batteria capiente - in grado di durare molte ore -, quelli più moderni permettono anche di salvare e ascoltare in cuffia la propria musica preferita.

Kit di riparazione

L'imprevisto è sempre dietro l'angolo, e i motociclisti più smaliziati lo sanno bene. Ecco perché è sempre bene aver con sé un kit per riparare le gomme in caso di improvvisa foratura. Solitamente contiene del mastice, due punteruoli, un taglierino, delle bombolette di anidride carbonica e delle strip per la riparazione. Tutto l'occorrente - è proprio il caso di dirlo - per metterci 'una pezza' e proseguire la propria vacanza, senza la necessità di ricorrere immediatamente al gommista.

Potrebbe risultarvi indispensabile anche avere con voi degli attrezzi (cacciaviti e chiavi) per piccole riparazioni, ma anche del grasso per la catena e lampadine sostitutive. E non dimenticatevi mai una torcia, nel caso vi trovaste a dover armeggiare con la vostra moto nottetempo.