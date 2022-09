La collezione scuola di Chiara Ferragni: dove acquistarla e i migliori accessori

L’estate è agli sgoccioli e tra un ultimo tuffo al mare o una passeggiata in montagna è arrivato il momento di pensare al ritorno a scuola. Le rilassanti e lunghe giornate fra poco lasceranno il posto alla routine quotidiana fatta di studio e di impegni: per abituarsi gradualmente al back to school lo shopping è la cura migliore!

Scegliere gli accessori che ti accompagneranno nel corso del nuovo anno scolastico è un modo per pensare alla scuola ma in modo divertente, poi se quest’anno hai deciso di puntare tutto sullo stile, la collezione di Chiara Ferragni per Pigna deve essere assolutamente tua.

Per il secondo anno consecutivo il marchio di cartoleria e l’influecer hanno realizzato diari, astucci, matite e quaderni da utilizzare non solo a scuola, ma anche in ufficio puntando tutto su colori, texture scintillanti e l’iconico logo Eyelike.

Se vuoi dedicarti agli acquisti per il back to school o il back to office, mentre sei ancora in vacanza, con eBay.it puoi ordinare tutta la collezione di Chiara Ferragni direttamente dal lettino in piscina e trovarla a casa al tuo ritorno.

Il marketplace in cui si vende e si compra è pronto a rendere il tuo anno scolastico e la tua scrivania trendy e glamour.

Diario Chiara Ferragni fluffy

Il diario è l’accessorio che si acquista prima di tutti perché ti aiuterà a stare sempre al passo con i compiti ed è il custode dei tuoi pensieri. Quello di Chiara Ferragni con la sua copertina rosa in morbido peluche è il tocco in più per non passare inosservati. L’agenda 16 mesi super colorata può essere personalizzata non solo con disegni e pensieri, ma anche col set di adesivi gommosi 3D ispirati al mondo dell’influencer.

Astuccio in silicone

I 4 colori fluo (rosa, azzurro, verde e arancione) e il design essenziale fanno dell’astuccio realizzato in morbido silicone dall’effetto soft touch, l’accessorio da mettere assolutamente nello zaino o in borsa. Il modello con l’iconico Eyelike in rilievo può contenere anche i prodotti beauty e diventare una comoda pochette dallo stile glam grazie alla zip gold.

Maxi quaderni con spirale

A scuola o in ufficio può capitare di dover prendere appunti, per farlo in modo trendy, non puoi ricominciare l’anno scolastico senza il set formato da quattro maxi quaderni con spirale da acquistare con pochi click su eBay.it. Le copertine ispirate al mondo di Chiara Ferragni, hanno una finitura soft touch e resistente ai raggi Uv per accompagnarti tra una lezione e l’altra senza rovinarsi.

Set di raccoglitori con anelli

Per avere tutti gli appunti in ordine o i documenti più importanti a portata di mano, i raccoglitori sono la tua “arma” segreta, ma senza dimenticare il lato glam. Quelli dell’influencer hanno la chiusura ad anelli con effetto gold, mentre la grafica della copertina è personalizzata con l’occhio Eyelike declinato in 5 differenti colori, da quelli pastello a quelli fluo.

Penna multicolore

Se ti piacciono i colori e vuoi avere un quaderno multicolor tra gli accessori della linea scuola di Chiara Ferragni la penna multicolore con l’inconfondibile Eyelike diventerà il tuo “mai più senza” di questo nuovo anno scolastico. La penna a sfera con 10 nuance e inchiostri profumati alla rosa ha una presa soft touch per facilitare la scrittura.

Set scuola Chiara Ferragni

Righello, matita e temperamatite: questi sono gli accessori fondamentali da avere sempre con te a scuola o in ufficio. Il set di Chiara Ferragni non solo ti permetterà di avere l’indispensabile, ma regalerà un tocco in più alla tua scrivania. Il righello con il logo Eyelike in rilievo e finitura con effetto soft touch, la matita in grafite e il temperino rosa con 2 fori e l’iconico occhio in rilievo saranno immancabili nel tuo set scuola.

Su eBay.it puoi trovare la linea completa realizzata da Chiara Ferragni per Pigna e tutto quello di cui hai bisogno come ad esempio: