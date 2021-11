Rendi calda e accogliente la tua casa per l'inverno: le super offerte da non perdere

Stagione invernale alle porte? È giunto il momento per rendere accogliente casa propria, perché sarà il luogo nel quale trascorreremo più tempo, e la giusta atmosfera, con colori, accessori e indispensabili sempre a portata di mano, sarà quel quid in più per non rimpiangere troppo la stagione più calda.

Come rendere calda e accogliente casa per l'inverno

Se stai cercando il modo giusto per rendere casa tua più calda per la stagione più fredda, questo è il momento giusto: su eBay.it, il portale che mette in contatto chi vende e chi acquista, infatti, potrai trovare arredamento per interno ed esterno in sconto. Tante offerte ti aspettano per trasformare casa nel luogo in cui rintanarsi in modo comodo ed elegante. Ma c'è di più, perché potrai fruire anche di un coupon sconto del 10% sul tuo carrello. Ecco i dettagli della promozione:

Durata: dalle 9 dell'8 novembre alle 23.59 del 21 novembre

valore coupon: 10%, per uno sconto massimo di 100 euro

codice: NOV21EDAYS

Tappeto per il salotto

Un tappeto caldo e morbido, dai colori caldi, da posizionare davanti al divano è l'ideale per rendere più calda la casa per l'inverno. Immagina di essere a piedi scalzi e doverti alzare in piedi: molto meglio poter poggiarli su qualcosa di caldo, prima di indossare le pantofole. Ce ne sono di moltissime dimensioni e colori, tutti al miglior prezzo di mercato.

Luci e lampade da interno

Per rendere più accogliente la casa d'inverno, una buona regola può essere quella di riscaldarla con una illuminazione più calda.

Lampade da comodino per rendere soffusa la camera da letto mentre leggete un buon libro o lampadine con luce calda per fare atmosfera mentre si è in divano, con la coperta sulle ginocchia e una buona tazza di tè di fronte al caminetto e la tv, sono davvero l'ideale.

Candele e lumini

Per alcuni sono degli accessori per rendere più romantiche le stanze, da accendere all'occorrenza, ma nella stagione invernale, candele colorate e profumate e lumini rendono l'atmosfera più calda e accogliente. Su eBay.it ne puoi trovare di varie forme e dimensioni, da mettere in cucina, in salotto e anche in bagno.

Caminetti elettrici

Se avete spazio in casa e modo di giocare con l'arredamento delle stanze, un caminetto elettrico moderno può essere la soluzione per riscaldare l'ambiente sul fronte della temperatura e, allo stesso tempo, creare un atmosfera accogliente e più piacevole da vivere. Se non avete un caminetto vero in casa, pensateci, su eBay.it potete trovare le soluzioni ideali per i vostri interni al prezzo migliore - e con uno sconto aggiuntivo del 10% - come ad esempio

Primi decori per Natale in offerta

