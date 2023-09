Arredare l’ufficio: i mobili di design e per ogni stile in offerta

A differenza di quello che succedeva qualche anno fa, ora gli uffici non sono più concepiti come luoghi austeri con un arredo essenziale e privo di gusto. Oggi, il luogo di lavoro è concepito come un ambiente confortevole e accogliente che segue le ultime tendenze di design

Con la fine delle ferie è arrivato il momento di rinnovare l’ambiente e renderlo più moderno. Non ha importanza quale stile preferiate tra quello nordico, industrial o minimal il primo aspetto da prendere in considerazione è la comodità dei mobili. Avere design, comfort e risparmio nello stesso tempo non è un’impresa impossibile se vi affidate a eBay.it e al suo vasto catalogo a disposizione. Come se non bastasse, fino al 28 settembre il marketplace in cui si vende e si compra ha attivato un Coupon del 10% da sfruttare su una spesa minima di 10€ e su differenti categorie come il ritorno a scuola, gli elettrodomestici, i vostri sport preferiti e l’arredamento.

È un’occasione imperdibile e potete approfittarne, dovete solo:

Scegliere i mobili e gli apparecchi per il vostro ufficio

Inserirli nel carrello

Digitare il codice sconto SETTEMBRE2023

Ottenere il risparmio massimo di 100€ su ogni acquisto

Non resta che stilare la wish list e iniziare a rinnovare l’ufficio.

Tutto parte dalle scrivanie

Uno degli arredi che deve essere scelto con cura è proprio la scrivania. Il primo aspetto da prendere in considerazione è lo spazio a disposizione perché deve essere abbastanza ampio, ma non impedirvi di muovervi liberamente nella stanza. Inoltre bisogna considerare se vi serve una scrivania in grado di accogliere una o più postazioni. Dovete anche calcolare se avete la necessità di spazio solo sul piano o preferite avere un modello con cassetti e scomparti. In ogni caso questo mobile non può che essere comodo e realizzato in materiali resistenti come:

Non sottovalutare le sedie

In ufficio capita di trascorrere molte ore seduti alla scrivania e farlo su una sedia scomoda non è il massimo. Su eBay.it avete la possibilità di acquistare modelli ergonomici, la scelta migliore è orientarsi su quelli con schienale regolabile e tessuto traspirante. Poi se volete una sedia extra confortevole potete optare per quella con sedile regolabile in base alla propria posizione e con poggiatesta. Insomma l’importante è che risponda in pieno alle vostre esigenze e per prendere spunto ci sono:

Librerie e scaffali non devono mancare

In ufficio serve molto spazio per conservare i documenti e soprattutto devono essere in ordine e facili da consultare. In questo caso le librerie e gli scaffali diventano un elemento d’arredo indispensabile e da non sottovalutare. Le pareti attrezzate di design vanno adattate alle dimensioni della stanza e scelte in modo che siano resistenti, tra le più pratiche ci sono:

Poltroncine per valorizzare l’ambiente

Fino a poco tempo fa in ufficio ci dovevano essere solo mobili essenziali, ma con la trasformazione in open space e la voglia di mixare stili differenti, le poltroncine si sono trasformate in elementi ricercati che possono arricchire e valorizzare alcuni angoli della stanza. Su eBay.it grazie al coupon al 10% avrete la possibilità di acquistare quelle che si addicono di più ai vostri gusti come: