La passione per il vintage entra in casa: sedie, comodini e specchi a prezzi eccezionali

Per alcuni gli arredi sono semplici oggetti funzionali, per altri sono elementi che evocano ricordi o momenti piacevoli. Uno stile che racchiude in sé tutto questo e ha una carica emozionale incredibile è il vintage.

I mobili unici nel loro genere sono stati in grado di lasciare un segno nella storia, qualcosa di irripetibile che continua e continuerà a mantenere intatto il suo fascino.

In fondo il vintage non è una semplice moda, ma un vero e proprio fenomeno culturale, anzi una passione!

Sedie vintage: dettagli unici

Le sedie definiscono lo stile della casa perché devono integrarsi con il resto degli arredi. Inizialmente in legno, nel corso del tempo sono state realizzate in forme sempre diverse e in materiali eclettici che hanno resistito alle mode tanto da essere ancora attuali. Rese uniche da semplici dettagli, sono in grado di riportare gli appassionati del genere allo stile nordico, country, etnico pronte ad adattarsi a un determinato ambiente della casa.

L’evoluzione dei comodini

Comodi e pratici, i comodini sono immancabili in camera da letto e per gli amanti dello stile vintage c'è l'elemento giusto in grado di far rivivere in pieno un'epoca del passato. I comodini degli anni Trenta e Quaranta, ad esempio, rappresentano il trionfo delle forme razionaliste e del marmo dai contrasti cromatici più particolari. Negli anni Cinquanta, invece, le forme bombate e le gambe più lunghe sono state le caratteristiche dominanti, con una riscoperta progressiva del lusso nei modelli del decennio successivo. Superfici a specchio, decori a forma di conchiglia e molti altri dettagli divertenti sono perfetti per ogni stile della casa

Il successo crescente dei tavolini

Un secolo esatto: i tavolini "festeggiano" in questo periodo il centenario della conquista della loro grande popolarità. Soltanto negli anni Venti del secolo scorso, infatti, si è cominciato a puntare su forme e metalli sempre più diversi, dando vita a una vera e propria trasformazione di questo elemento d'arredo. Da semplice mobile, i tavolini hanno avuto un ruolo crescente, dallo scrittoio alla scrivania fino al leggio, per non parlare delle forme: non solo rettangolari, ma anche ovali e tondi, con dettagli preziosi in grado di valorizzare qualsiasi ambiente.

Lampade vintage: forme e materiali di stile

Ogni lampada rappresenta la scelta finale quando si vuole creare una casa unica e soprattutto interni unici. Tutti sognano di dare un tocco di eleganza all'appartamento con la giusta illuminazione e le lampade vintage sono la soluzione ottimale per fare un "viaggio nel passato", un passato capace di valorizzare ancora di più l'abitazione. Chi è alla ricerca di un pizzico di sfarzo e lusso può puntare sui modelli degli anni Venti, mentre quelli degli anni Sessanta sono caratterizzati da calotte più piccole e dal mix perfetto tra funzionalità e forma. E che dire delle lampade degli anni Ottanta con le loro strutture metalliche essenziali e paralumi in materiali sofisticati?

Poltrone e divani: design e comodità senza tempo

Poltrone e divani sono i protagonisti assoluti del salotto, poi se sono anche vintage allora il successo e assicurato! Questi elementi riescono sempre a dare molta più personalità alla stanza, con quel sapore retrò che non guasta mai e fa sentire chiunque a proprio agio. Le poltrone e i divani vintage hanno una storia importante alle loro spalle, ma soprattutto possono trasformarsi in una decorazione "di contrasto", magari puntando sui tessuti dal design più moderno (velluti in primis) oppure più antichi (come ad esempio i damascati). Ogni modello è un vero e proprio gioiello prezioso

Specchi: i modelli vintage più sofisticati

Quando si parla di specchi vintage, si può spaziare davvero tantissimo tra le varie epoche storiche. Le cornici elaborate e riccamente decorate che richiamano lo stile Barocco sono il trionfo del legno e dei metalli preziosi, mentre per chi ha bisogno di stili più moderni ed essenziali, gli anni Settanta sono perfetti con le loro forme innovative e particolari. Chi è appassionato dei primi decenni del '900, poi, non può proprio rinunciare ai modelli a forma di sole, ancora oggi di un fascino irresistibile.