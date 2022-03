Come arredare il giardino in primavera: sconti eccezionali su barbecue, sedie e tavoli

La primavera porta con sé la voglia di stare all’aria aperta, per questo chi ha un giardino non vede l’ora di farlo risvegliare dopo il lungo inverno, di riempirlo di colori e profumi.

Se le piante sono un elemento essenziale, anche l’arredo ha un ruolo centrale e per avere un ambiente bello e allo stesso tempo da condividere con i propri cari, bisogna fare attenzione allo spazio e optare per gli elementi giusti.

Questo non vuol dire che si ha bisogno di un outdoor molto grande, semplicemente basta scegliere cosa inserire perché è possibile avere un risultato invidiabile anche con poco spazio. Per avere il giardino dei sogni, ad un prezzo contenuto, eBay.it è il marketplace in cui si vende e si compra in grado di accontentare ogni gusto.

Oltre ad avere accessori ed elementi d’arredo in super sconto, è possibile usufruire di un coupon valido fino al 31 marzo che permette di avere uno sconto del 10%, fino ad un massimo di 100 euro, su una spesa minima di 15 euro. Inoltre, ogni utente potrà utilizzare il coupon al massimo tre volte. Per farlo bisogna semplicemente:

Inserire nel carrello tutto l’indispensabile per arredare il giardino e non solo, nella pagina dedicata di eBay.it è possibile scegliere tra tempo libero, abbigliamento, casa smart

Procedere all’acquisto applicando il codice sconto PRIMAVERA22

Aspettare l’arrivo del corriere che recapiterà direttamente a casa l’indispensabile per arredare e dare un nuovo look al giardino

Non resta che scegliere tutto ciò che serve per avere un esterno in cui rilassarsi e divertirsi!

Set tavolo e sedie per chi ama organizzare pranzi

Organizzare pranzi o cene è un ottimo modo per trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari, ma per farlo comodamente c’è bisogno di arredi confortevoli come il set da giardino composto da un tavolo con piano in vetro temperato, resistente al tempo e agli urti e 6 sedie pieghevoli traspiranti. A completare il set c’è l’ombrellone che può essere regolato facilmente tramite una maniglia e un pulsante di inclinazione dell’asta.

Sedia a sdraio per rilassarsi in giardino

Relax e comodità sono possibili grazie a questa sedia da giardino reclinabile, progettata per distribuire il peso in maniera uniforme che permette di leggere un bel libro o chiacchierare con gli amici nel comfort più totale. Se si ha voglia di schiacciare un pisolino o prendere il sole, poi, basta reclinare lo schienale e la sedia si trasforma in un lettino per trascorrere piacevoli ore all’aperto.

Il barbecue giusto per pranzi in compagnia

Non esiste giornata all’aperto senza una gustosa grigliata e con il barbecue a gas cucinare sarà un gioco da ragazzi. Dotato di due bruciatori che possono essere utilizzati separatamente per grigliate a temperature differenti, c’è anche un coperchio con termometro per tenere d’occhio lo stato della cottura. Per chi ha poco spazio, il barbecue è completato da due piani d’appoggio laterali e una tasca a rete sul fondo così da avere tutti gli accessori per la grigliata sempre a portata di mano.

Per avere la giusta illuminazione: faretto solare

Poter stare nel giardino anche di sera, ma con un occhio alla bolletta è possibile grazie al faretto con pannello solare composto da 74 Led. Dotato di sensore, si accende automaticamente di notte o quando viene rilevato un movimento. Non resta che orientarlo in base alle necessità e si avrà la giusta illuminazione.

Per avere tutto in ordine: baule

Attrezzi e accessori sono spesso ingombranti, per non lasciarli sparsi nel giardino, una soluzione è il baule con capacità da 270 litri. Ampio e profondo, è completato da due maniglie incassate e rotelle per avere un trasporto facilitato. Adatto all’interno e all’esterno, il baule con trattamento anti UV è impermeabile e ha l’interno areato per evitare la formazione di condensa, muffa e cattivi odori.

