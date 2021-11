È il momento giusto per acquistare un aspirapolvere Dyson ad un super prezzo

È il momento migliore per mettere le mani su un aspirapolvere Dyson in offerta. L'elettrodomestico più desiderato dagli adulti, quello con cui aspirare casa in maniera semplice ed efficace, ma che permette anche di pulire l'automobile e qualsiasi tipo superficie, è a prezzi mai visti.

Aspirapolveri Dyson in offerta

Su eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, è possibile fruire di sconti fino al 25%, con spedizione gratuita. Ma c'è di più, perché è possibile risparmiare ulteriormente sull'acquisto di un Dyson, grazie a un coupon eBay che vi permetterà di acquistare il vostro aspirapolvere preferito con il prezzo ridotto anche del 30%. Ecco i dettagli del codice sconto, da utilizzare solo per acquisti effettuati da app:

Codice: XMASAPP21

Valore coupon: 5%

Spesa minima: 20 euro

Sconto massimo: 50 euro

Utilizzi: 1 per ogni utente

Periodo di validità: dalle 9 del 26 novembre 2021 alle 23.59 del 5 dicembre

Dyson è una vera e propria fucina di aspirapolveri, ogni anno mette in commercio il suo nuovo "bolide" per la pulizia di casa. Vediamo quindi quali prodotti è possibile trovare in sconto sul marketplace, e a quale prezzo finale.

Dyson v12 slim

L'aspirapolvere senza filo più leggero di sempre, con 150AW di potente aspirazione. Dyson v12 slim è dotato di una mini turbo spazzola "anti groviglio" che raccoglie velocemente anche i capelli. Lo schermo Lcd sul corpo principale permette di avere le informazioni sulla potenza e la durata della batteria in tempo reale. Si accende con un pulsante e permette una pulizia profonda di tutta la casa, senza alcun tipo di interruzione.

Dyson Cyclon V10 Motorhead

L'ideale per pulire a fondo tutta la casa e non solo. Dyson cyclon v10 ha una durata della batteria incredibile (fino a 60 minuti), e garantisce una potenza di aspirazione a 151 Air Watt. Grazie alla spazzola "Direct Drive" permette di catturare anche lo sporco più ostinato, e ha la capacità di trasformarsi in un potente aspirapolvere portatile. Il punto di forza: il contenitore per lo sporco è il 40% più grande rispetto agli altri modelli della stessa azienda.

Dyson v8 Total Clean

Dyson v8 è l'aspirapolvere senza filo più apprezzato e venduto. Portatile, è l'ideale per pulire con efficacia ogni superficie della casa. Valori aggiunti sono il sistema di filtrazione in tutto l'apparecchio e un'autonomia che garantisce fino a 40 minuti di aspirazione, senza alcun tipo di calo di prestazione. Su eBay.it lo trovi al 25% di sconto, a cui aggiungere un 5% aggiuntivo grazie al coupon natalizio.

Dyson v7 Motorhead Origin

Compra qui Dyson v8 in offerta

Progettato per un'aspirazione potente su tappeti e pavimenti, Dyson v7 garantisce un'autonomia fino a 30 minuti senza cali di prestazione e dispone di due accessori in uno, per intercambiabili a seconda della superficie da pulire. Il meccanismo a grilletto dell'aspirapolvere permette di rilasciare lo sporco con facilità, senza doverlo toccare.

Dyson Purifier Cool

Il purificatore ventilatore di Dyson garantisce aria fresca e purificata, è in grado di catturare polvere, allergeni e il virus H1N1. Il filtro Hepa di serie, inoltre, è in grado di rimuovere il 99,95% della particelle fino a 0,1 micron. È la soluzione ideale per negozi e aziende.

Piccoli elettrodomestici

Nel periodo ideale per acquistare piccoli elettrodomestici in sconto, su eBay.it è possibile trovare anche altri prodotti in super offerta. Tra questi, si segnalano: