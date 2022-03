Pulizie di primavera: Dyson, Xiaomi e Rowenta sono gli imperdibili in super sconto

“Respiriamo l’aria, è la primavera”: quello che dice la canzone di Marina Rei è verissimo, con la primavera la natura si risveglia e viene voglia di stare all’aperto, ma è importante respirare bene anche dentro casa. Proprio in questo periodo cominciano le famigerate pulizie primaverili, spesso faticose e stancanti tanto che si è tentati di non farle proprio.

Per avere uno stimolo in più, però, oltre allo spirito d’iniziativa arriva in nostro soccorso eBay.it, che mette a disposizione dei suoi clienti un coupon del 10%. Il marketplace in cui si vende e si compra, assicura un risparmio non solo per quanto riguarda gli elettrodomestici, ma anche per l’arredo giardino, il tempo libero e gli accessori per una casa sempre più smart. Fino al 31 marzo è possibile approfittare di uno sconto massimo di 100 euro su una spesa minima di 15 euro. Per ottenerlo dobbiamo semplicemente:

Scegliere i prodotti che rientrano nel nostro interesse

Inserire la spesa nel carrello

Digitare il codice sconto PRIMAVERA22

Concludere gli acquisti

Il coupon del 10% può essere sfruttato 3 volte da ogni utente, con un’ampia possibilità di scelta per rendere finalmente le pulizie di primavera convenienti e veloci.

Aspirapolvere senza filo Dyson V11

Con l'aspirapolvere Dyson V11 lo sporco viene rimosso senza sforzo da qualsiasi superficie come pavimenti e tappeti, inoltre, grazie alla possibilità di scegliere fra tre diverse modalità di pulizia, è possibile trovare l'equilibrio tra potenza e tempo di esecuzione. Per avere la durata della batteria sotto controllo o sapere quando è necessario cambiare i filtri, basta consultare lo schermo LCD in cui sono racchiuse tutte le informazioni necessarie per rimuovere efficacemente lo sporco. Una volta terminato l’utilizzo, possiamo riporre l’aspirapolvere nell’apposito supporto a parete, che funziona anche da base di ricarica in modo da avere l’apparecchio pronto per il prossimo utilizzo.

Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Motorhead

Adatto ad un uso quotidiano, Dyson V8 Motorhead pulisce in profondità tappeti e pavimenti duri in modo rapido. Oltre all’appartamento, l’aspirapolvere si trasforma in un apparecchio portatile perfetto per pulire l’auto, le scale e la tappezzeria. Mentre il filtro Hepa assicura che gli allergeni rimangano intrappolati all’interno della macchina, il contenitore per lo svuotamento espelle lo sporco premendo un semplice pulsante. Completato da una serie di accessori come il tubo di estensione, la spazzola multifunzione o la bacchetta a lancia, riesce a pulire efficacemente in ogni luogo.

Scopa a vapore Polti Vaporetto Smart

Il pulitore Polti è la combinazione perfetta tra la potenza del vapore e la praticità d'uso di una scopa a vapore grazie alla spazzola Vaporforce che con un’ampia superficie di erogazione elimina lo sporco incrostato. Il modello disponibile su eBay.it ad un prezzo conveniente, è compatto, dotato di un set di accessori per pulire efficacemente tutte le superfici di casa in modo semplice grazie al tubo a vapore con impugnatura ergonomica, leggera e pratica a cui poter collegare i differenti accessori.

Robot aspirapolvere Rowenta Explorer Serie 20

Per avere casa pulita senza sforzo il robot aspirapolvere Rowenta è un valido aiuto. L’apparecchio automatico con la spazzola attiva motorizzata e due spazzole laterali assicura una pulizia efficace anche negli angoli, semplicemente impostando uno dei 7 programmi che possono essere utilizzati ogni giorno della settimana. L’interfaccia intuitiva permette di programmare e gestire il robot per avere risultati sempre impeccabili.

Aspirapolvere senza fili Xiaomi Vacuum Cleaner

Il design essenziale e maneggevole fa dell’aspirapolvere Xiaomi, l’elettrodomestico adatto per affrontare le pulizie di primavera. La presa ergonomica si adatta alla potenza del motore di 100.000 giri al minuto, per avere risultati efficienti grazie anche al sistema di filtrazioni a 3 fasi che elimina il 99,98% di germi e batteri. Con un’autonomia di 45 minuti in modalità Standard e 15 in modalità Max, riusciamo a pulire un appartamento di dimensioni medio-grandi con una singola carica.

