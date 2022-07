Offerte Dyson Days: i migliori aspirapolvere, phon e purificatori a prezzi super convenienti

Quando si parla di prodotti top di gamma Dyson è una garanzia assoluta. Il brand britannico è la scelta obbligata quando si vuole avere casa e capelli in ordine. Sì, perché l’azienda famosa soprattutto per i suoi aspirapolvere, garantisce ottimi risultati anche quando si parla di capelli e cura della persona.

Se avete sempre sognato di avere un elettrodomestico di questo marchio iconico, con eBay.it è arrivato il momento di realizzare tutti i vostri desideri.

Fino al 18 luglio potete sfruttare gli sconti speciali per i Dyson Days, inoltre il marketplace in cui si vende e si compra assicura la consegna gratuita, per un risparmio davvero incredibile.

Aspirapolvere, phon e purificatori sono pronti a diventare gli apparecchi di cui non potrete più fare a meno.

Aspirapolvere Dyson

Potenti e con una serie di accessori pensati per aiutarvi con le pulizie di casa, gli aspirapolvere Dyson sono davvero imperdibili. Grazie alla potenza e a un’autonomia invidiabile, sono gli apparecchi adatti ad ogni esigenza.

Aspirapolvere senza filo V11

L’autonomia della batteria fino a 60 minuti, può essere tenuta sempre sotto controllo sullo schermo LCD che indica il tempo residuo, ottimo per aiutarvi a organizzare la sessione di pulizia. Dotato di una spazzola motorizzata, è efficace su tappeti, moquette e pavimenti duri, mentre il sistema di filtrazione a sei strati cattura il 99,97% delle particelle fino a 0,2 micron.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere senza filo V11 con uno sconto del 9%

Aspirapolvere Cyclone V10 Animal

Se avete animali in casa non potete fare a meno di questo modello! Leggero e facile da manovrare, il motore digitale raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, il meccanismo a grilletto consente di espellere la polvere e i detriti dal contenitore, senza entrare in contatto con lo sporco. Con un solo clic si trasforma in un aspirapolvere portatile per intervenire in modo mirato su ogni tipo di superficie.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere Cyclone V10 Animal con uno sconto del 15%

Il design accattivante e la possibilità di scegliere il modello che fa per voi sono i tratti distintivi di questi aspirapolvere. Su eBay.it trovate a un prezzo scontato anche:

Phon Dyson

Silenziosi, leggeri e in grado di proteggere i capelli, i phon Dyson sono indispensabili se siete alla ricerca di una piega impeccabile come quella del parrucchiere.

Asciugacapelli Supersonic

Il phon Supersonic è in grado di asciugare i capelli in pochissimo tempo grazie a un sistema di emissione d’aria più potente rispetto a modelli tradizionali. Con tre velocità e 4 impostazioni di calore scegliere quello che si adatta meglio ai vostri capelli senza correre il rischio di stressarli sarà semplicissimo.

Clicca qui per acquistare l’asciugacapelli Supersonic con uno sconto del 7%

Asciugacapelli Styler Airwrap

Lisci, ondulati, ricci o mossi: con questo asciugacapelli potete cambiare look ogni volta che volete senza danneggiare il cuoio capelluto o il fusto dei capelli perché l’aria non raggiunge mai temperature eccessive. Il modello dotato di numerosi accessori è perfetto per ogni tipologia di capelli ed è facile da utilizzare grazie all’impugnatura ergonomica.

Clicca qui per acquistare l’asciugacapelli Styler Airwrap con uno sconto del 10%

Purificatori Dyson

Con l’inquinamento che spesso entra nelle case, il purificatore è immancabile e i modelli della Dyson disponibili su eBay.it riescono a unire efficienza e un design unico.

Pure Cool Link

Il purificatore è in grado di rilevare gas e di rimuovere il 99,95% delle particelle microscopiche presenti nell'aria, fino a 0,1 micron, diffondendo un flusso d’aria purificata. Grazie alla connessione Bluetooth e Wi-Fi programmare l’apparecchio anche da remoto sarà un gioco da ragazzi.

Clicca qui per acquistare il purificatore Pure Cool Link con uno sconto del 22%

Purifier Humidify+Cool

Ideale per spazi grandi Purifier Humidify+Cool è in grado di purificare, rendere l’ambiente più umido e raffreddare in pochi minuti. L’apparecchio perfetto se in casa ci sono soggetti allergici, riesce a rilevare e catturare automaticamente inquinanti e gas così da avere un ambiente sempre sicuro. Tenere sotto controllo la purezza dell’aria è davvero semplice, non dovete fare altro che collegarvi all'app Dyson Link pensata per attivare l’apparecchio anche quando non siete in casa.

Clicca qui per acquistare il purificatore Purifier Humidify+Cool con uno sconto del 7%