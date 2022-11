Pulizie senza pensieri: aspirapolveri e robot ricondizionati in super offerta

Quanti dolori le pulizie di casa! Ci sono i maniaci delle faccende domestiche, quelli che mai vedrebbero un oggetto fuori posto nelle stanze della propria abitazione, e chi invece rimanderebbe sempre a data da destinarsi i lavori di casa. Tra le attività più odiate, rientra sicuramente la pulizia dei pavimenti, che se fatta con strumenti non adeguati può trasformarsi in una vera e propria agonia.

E se aspirapolveri e lavapavimenti di ultima generazione risolverebbero la situazione, rendendo quasi piacevole pulire il proprio appartamento, è pur vero che spesso i loro costi sono piuttosto esosi, nell'ordine di diverse centinaia di euro. Quello che ti consigliamo di fare, ora, è sederti, prenderti un minuto di tempo e approfittare di occasioni senza precedenti: eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, mette infatti a disposizione dei propri utenti una lunga serie di aspirapolveri e robot ricondizionati in super offerta.

Gli elettrodomestici ricondizionati, per chi ancora non lo sapesse, sono strumenti usati - spesso poche volte - e ricommercializzati da eBay.it, nella maggior parte dei casi in condizioni pari al nuovo. L'unica differenza sta nel prezzo, di molto inferiore rispetto a quello di mercato del prodotto nuovo. Per venire incontro ai clienti, eBay.it fa anche di più, garantendo sconti fino al 50% sui prodotti per la pulizia della casa ricondizionati. Tra questi, ce ne sono molti che potrebbero fare al caso vostro. Ecco di seguito un elenco di quello che potrete trovare sfogliando l'ampio catalogo di offerte presente sul marketplace.

Il robot aspirapolvere per eccellenza, il meglio in fatto di pulizia di pavimenti. Fa tutto da solo, dovrete solo programmare l'orario di pulizia e lasciarlo aspirare. Connesso alla rete Wi-Fi domestica, lavora in autonomia su qualsiasi tipo di superficie, tappeti compresi. Lo potrete programmare a qualsiasi ora, per tutti i giorni della settimana. In sintesi: impostate l'ora, andate a fare la spesa o a lavoro, e Roomba pulisce per voi.

iRobot Romba si sposta in modo preciso sotto i mobili. Il funzionamento è semplicissimo: basta premere il pulsante di accensione e il sistema di pulizia a 3 fasi, con spazzola laterale ruotante, cattura facilmente polvere, sporco, peli di animali e grossi detriti come i cereali.

Uno degli ultimi modelli dell'aspirapolvere Dyson, leggerissimo, senza fili e con autonomia, in modalità 'Eco' fino a 60 minuti. Dyson V11 dispone anche di un monitor Lcd integrato per avere a portata di mano tutte le informazioni del caso in tempo reale. Il motore digitale integrato nella spazzola ruota 360 volte al secondo e le setole rigide in nylon penetrano in profondità nei tappeti per rimuovere lo sporco, mentre i filamenti in fibra di carbonio rimuovono la polvere fine dai pavimenti duri.

Questo aspirapolvere, ricondizionato ma pari al nuovo, permette una precisione nella pulizia dei pavimenti senza precedenti. Dyson V11 è progettato per assorbire le vibrazioni e ridurre il rumore, per garantire un basso livello delle emissioni sonore. Insomma, i vostri vicini non potranno lamentarsi di nulla!

Ha qualche anno in più rispetto al V11, ma Dyson V8 continua ad essere uno dei migliori aspirapolveri senza fili in circolazione. Davvero leggero, grazie alla capacità di immagazzinare una carica elevata per unità di volume e di scaricare rapidamente questa energia, garantisce fino a 40 minuti di autonomia senza cali di prestazione.

L'aspirapolvere in questione, usato ma in condizioni pari al nuovo, dispone di spazzola 'Direct Drive', con setole rigide in grado di pulire più in profondità i tappeti, per eliminare lo sporco più difficile. Si tratta di una spazzola più potente del 150% rispetto ai modelli precedenti. Come tutti gli aspirapolveri prodotti da Dyson, viene fornito con staffa a parete, dove è possibile riporlo in carica una volta terminate le pulizie. In questo modo, sarà sempre al 100% di batteria e pronto per essere utilizzato in casa.

