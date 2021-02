Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9, l’aspirapolvere senza fili novità sul mercato

Occuparsi delle pulizie domestiche è un modo per sentirsi bene con sé stessi e per vivere in un ambiente sano, anche se richiede tempo e fatica. Per fortuna oggi la tecnologia ci viene in soccorso con strumenti veloci e utili che ci permettono di avere una casa a prova di batteri in poco tempo. L’aspirapolvere è tra gli strumenti più preziosi per mantenere pavimenti puliti soprattutto se con noi vivono bambini o animali domestici.

Negli ultimi anni i modelli si sono evoluti sempre di più, coniugando praticità ed efficienza e ormai non possiamo fare a meno dell’aspirapolvere senza fili, l’esempio perfetto di come pulire casa possa diventare un’attività quotidiana da realizzare velocemente e senza grandi sforzi. Ma perché è diventato così essenziale?

I vantaggi dell’aspirapolvere senza fili

Pratici e maneggevoli, questi apparecchi sono ideali per chi non vuole rinunciare ad ambienti puliti anche se abbiamo poco tempo a disposizione. Utilizzarli tutti i giorni è semplicissimo perché sono:

leggeri : hanno un peso ridotto rispetto ai modelli a traino;

: hanno un peso ridotto rispetto ai modelli a traino; pronti all’us o: una volta sganciati dalla stazione di ricarica, basta azionarli e il gioco è fatto;

o: una volta sganciati dalla stazione di ricarica, basta azionarli e il gioco è fatto; comodi : visto che non ci sono i fili, abbiamo una maggiore libertà di movimento tra i mobili e non corriamo il rischio di inciampare;

: visto che non ci sono i fili, abbiamo una maggiore libertà di movimento tra i mobili e non corriamo il rischio di inciampare; dotati di un ampio raggio d’azione : il modello wireless permette di passare da una camera all’altra senza essere costretti a inserire ogni volta l’alimentazione in una presa elettrica;

: il modello wireless permette di passare da una camera all’altra senza essere costretti a inserire ogni volta l’alimentazione in una presa elettrica; versatili : questi modelli possono essere utilizzati sia all’esterno che all’interno dell’abitazione anche dove non c’è la corrente;

: questi modelli possono essere utilizzati sia all’esterno che all’interno dell’abitazione anche dove non c’è la corrente; poco ingombranti: sono più piccoli rispetto a quelli con i fili o a traino e possono essere riposti facilmente anche in case di piccole dimensioni.

I vantaggi sono davvero tanti, quindi se il nostro sogno è quello di avere un aspirapolvere senza fili che unisca potenza e tecnologia. Il Mi Vacuum Cleaner G9 di Xiaomi è un elettrodomestico che in poco tempo ci permetterà di avere stanze pulite e in ordine. Lo si può acquistare in anteprima su eBay.it, il marketplace in cui si vende e si compra. Inoltre, utilizzando il codice PIT10PERTE si otterrà un interessante sconto del 10% rispetto al prezzo di lancio.

Le caratteristiche principali di Mi Vacuum Cleaner G9



Scoprilo scontato su eBay.it

Xiaomi è una giovane azienda cinese che esiste da appena 10 anni, ma che ha già compiuto passi da gigante nel campo della tecnologia e l’aspirapolvere senza fili Mi Vacuum Cleaner G9 ne è un chiaro esempio.

Alimentato da un motore che raggiunge la velocità di 100.000 giri al minuto, ha una potenza massima di 120 watt, il 20% in più rispetto ai modelli di prima generazione e per questo motivo riesce a eliminare anche lo sporco più resistente in pochi secondi.



Scoprilo scontato su eBay.it

Non ci sono problemi neanche in caso di allergie, visto che il sistema di filtrazione a 5 stadi e 12 cicloni permette di eliminare fino al 99,97% della polvere. Potremo rilassarci in casa e vivere serenamente anche grazie ai filtri Hepa che assicurano aria pulita e possono essere lavati più volte.

Adatto a ogni tipo di superficie, la spazzola 2 in 1 è l’accessorio che fa la differenza soprattutto se in casa abbiamo animali perché non solo pulisce facilmente pavimenti duri e tappeti, ma grazie al rullo anti-avvolgimento evita che peli e capelli rimangano incastrati. Il cestino raccoglipolvere, poi, ha una capacità di 0,6 litri, l’ideale per una pulizia approfondita senza bisogno di svuotarlo continuamente. Per eliminare lo sporco basterà un click e il cestino si rimuoverà con un semplice gesto.



Scoprilo scontato su eBay.it

Pensato per ambienti di grandi e piccole dimensioni, Mi Vacuum Cleaner G9 ha un’autonomia di 60 minuti se si utilizza la modalità di pulizia eco, 27 minuti per quella standard e 8 minuti se decidiamo di usarlo ad alta potenza. Una volta che si sarà scaricato, non dobbiamo far altro che agganciarlo alla sua postazione da parete e con tre ore e mezza di ricarica l’aspirapolvere sarà di nuovo pronto.

Il design è al tempo stesso elegante ed essenziale: la struttura total white con inserti arancioni rispecchia in pieno lo stile Xiaomi e rende questo elettrodomestico poco ingombrante e piacevole alla vista.