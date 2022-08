Pulire casa non sarà più la stessa cosa: i migliori aspirapolvere senza fili sono in offerta

È la prima cosa che in molti fanno appena rientrati dalle vacanze estive: pulire a fondo casa. Pezza e prodotti specifici, ma soprattutto un aspirapolvere performante è indispensabile per rimuovere tutta la polvere e i residui di sporco accumulatisi nel corso di una o più settimane durante le quali il nostro appartamento è rimasto chiuso. E se la tua scopa elettrica non funziona più come una volta e non ti garantisce le performance di cui hai bisogno, ritieniti fortunato.

Aspirapolvere senza fili in offerta

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, potrai acquistare i migliori aspirapolvere senza fili in offerta. Potrai infatti fruire di un coupon sconto del 20% su tutti i prodotti Xiaomi, l'intera gamma di aspirapolvere compresa. Funzionali, potenti e con una batteria a lunga durata, sono tra gli elettrodomestici per la pulizia più apprezzati degli ultimi anni. Ma vediamo prima quali sono le condizioni principali dell'offerta eBay.it:

Codice: XIAOMIFESTAGO22

Valore Coupon: 20%

Sconto massimo per utilizzo: 75 euro

Numero utilizzi massimi per utente: 2

Sconto massimo totale per utente: 150 euro

Il codice sconto c'è, i prodotti pure: vediamo di seguito quale aspirapolvere senza fili Xiaomi ti serve per far risplendere i pavimenti e gli arredi di casa (rigorosamente a prezzo scontato).

Dreame D10 Plus

Dreame D10 Plus di Xiaomi è il robot aspirapolvere e lavapavimenti con innovativo sistema di svoutamento automatico del serbatoio. Dispone di una capiente batteria da 5200mAh, che permette un utilizzo continuativo per più di tre ore. Per pulire casa in modo smart, potrai programmare la mappatura intelligente e multipiano della tua abitazione, impostare l'orario di pulizia anche quando sei a lavoro, il tutto garantito da una innovativa navigazione laser.

Imilab V1

Imilab V1 è un robot aspirapolvere senza fili con funzione lavapavimenti, in grado di pulire a fondo casa senza preoccuparsi di nulla. Dotato di un'ampia batteria da 5200mAh, assicura una durata della batteria fino a circa 4 ore di utilizzo continuativo. Il serbatoio d'acqua, capiente 250 millilitri, garantisce la pulizia completa di appartamenti di piccole o medie dimensioni. Una volta alloggiato nella sua stazione, il robot aspirapolvere arriva a ricarica completa in circa sei ore, con un ridotto consumo di energia.

Dreame T20

L'aspirapolvere senza fili Dreame T20 di Xiaomi è progettato da un team di esperti aerospaziali internazionali. Dotato del motore ad alta velocità Dreame Space 4.0, la velocità di rotazione raggiunge i 125.000 giri al minuto, con una potenza di aspirazione di 25.000 pa prodotta. Con una ricarica completa, questo aspirapolvere senza fili è in grado di funzionare per 70 minuti in modalità standard, 30 minuti in modalità di pulizia profonda, 8 minuti in modalità a piena potenza.

Dreame H11

Dreame H11 è l'aspirapolvere senza fili super potente di Xiaomi. Dispone di 3 funzioni in 1, e permette di aspirare e lavare a fondo i pavimenti, grazie ad una funzione autopulente di ultima generazione. L'elettrodomestico dispone di ampio display a led con funzione vocale, e potenza da 170W. Garantisce un'autonomia di aspirazione fino a 30 minuti. Il suo potente sistema di filtraggio permette di filtrare efficacemente la polvere e l'odore degli animali domestici, rendendo l'aria più fresca.

