Fai da te in giardino: gli attrezzi e gli arredi a prezzi scontati

Il mese di aprile è il periodo ideale per dedicarsi al cambio di stagione. Non si tratta soltanto di fare ordine nell’armadio per mettere in soffitta cappotti e maglioni invernali, ma anche di pensare alla cura del giardino.

Con la primavera che avanza è bello avere un piccolo spazio verde in cui rilassarsi e trascorrere giornate serene con i cari e i propri amici a quattro zampe.

Un bel giardino ha anche bisogno di cure e attenzioni costanti, senza dimenticare i mobili per arredarlo e renderlo ancora più accogliente. Non preoccupatevi se siete confusi e non sapete da che parte cominciare, eBay.it pensa proprio a tutto!

Il marketplace in cui si vende e si compra ha deciso di festeggiare l’arrivo della primavera con una serie di offerte che faranno diventare sempre più verde il vostro pollice! A partire da lunedì 12 aprile alle 8:00 fino a domenica 25 aprile alle 7:59 avrete a disposizione tutto l’occorrente a prezzi scontati per trasformare il giardino in un vero e proprio paradiso.

Attrezzi per la manutenzione

Con la primavera arriva immancabilmente il momento di dedicarsi alla cura del giardino! Dopo il lungo inverno c’è molto da fare, ma con gli attrezzi giusti è possibile realizzare qualsiasi lavoro con il fai da te in modo sicuro ed efficiente.

Decespugliatore a scoppio Scheppach

Durante l’inverno il freddo e la voglia di rimanere in casa spingono ad abbandonare la cura del giardino, ma con questo decespugliatore in un unico accessorio avrete anche un comodo tagliasiepe, tagliaerba e potatore per un risultato impeccabile in poco tempo. Il design ergonomico e anti-vibrazione consente un uso confortevole e prolungato, grazie anche all’impugnatura che si allunga e si accorcia a seconda delle esigenze. La testina regolabile in base alla tipologia del taglio e il motore a 2 tempi è in grado di eseguire un risultato netto e preciso con una sola passata. Facile da impugnare, le bretelle e il peso contenuto regalano un maggiore comfort durante l’utilizzo.

Clicca qui per acquistare il decespugliatore a scoppio Scheppach

Rasaerba a scoppio Scheppach

Tagliare l’erba è un lavoro lungo e noioso, ma con questo rasaerba diventa tutto molto più rapido. Adatto sia su giardini di grandi che di piccole dimensioni, il motore a scoppio a 4 tempi, assicura il massimo delle prestazioni anche su erba bagnata o molto alta. La larghezza di taglio regolabile in 7 posizioni, permette di completare la falciatura del prato in poco tempo. Dotato di doppia impugnatura e di ruote con cuscinetti a sfera, riesce a spostarsi facilmente e una volta terminato non resta che svuotare l’ampio cesto di raccolta che arriva fino a 65 litri e rilassarvi al sole primaverile.

Clicca qui per acquistare il rasaerba a scoppio Scheppach

Elettrosega Scheppach

Gli appassionati del fai da te amano dedicarsi ai lavori di manutenzione e con gli attrezzi giusti anche i meno esperti possono ottenere risultati da veri professionisti. L’elettrosega ha un design leggero e compatto e con la lama da 45,5 cm è in grado di potare rami di piccole e medie dimensioni. L’accessorio pratico e sicuro è dotato di una maniglia anteriore che consente di eseguire il taglio da diverse angolazioni, mente la protezione della mano anteriore mette al sicuro da eventuali detriti. Ideale da utilizzare anche se ci sono bambini, l’elettrogena è completata da un interruttore di blocco che impedisce l'avvio accidentale del motore.

Clicca qui per acquistare l’elettrosega Scheppach

Impianto irrigazione solare Blumfeldt Greenkeeper

Un giardino colorato e fiorito è il sogno di molti e per prendersi cura delle piante l’irrigazione ha un ruolo importante. L’impianto solare, permette di prendersi cura del giardino, rispettando l’ambiente, il dispositivo green alimentato da una batteria a litio, si ricarica con i raggi del sole ed è in grado di irrigare un massimo di 40 piante da vaso o da giardino. Dotato di una pompa da 12 Volt, non dovete collegarlo ad una rete idrica, ma semplicemente ad un serbatoio per il recupero di acqua piovana. Pensato per prendersi cura del giardino anche quando non siete in casa, l’impianto può essere programmato e scegliere la modalità che rispecchia meglio le vostre esigenze.

Clicca qui per acquistare l’impianto irrigazione solare Blumfeldt Greenkeeper

Trapano avvitatore a percussione Makita

Prendersi cura del giardino, vuol dire anche dedicarsi alla riparazione di staccionate o arredi, quindi impossibile fare a ameno di un trapano avvitatore. L’attrezzo perfetto per gli amanti del fai da te, ha l’impugnatura in gomma antiscivolo per assicurare il massimo del comfort. Dotato di ingranaggi in metallo e di due velocità, il trapano può essere utilizzato su ogni tipo di materiale, dal legno, all’acciaio fino al calcestruzzo. Alimentato con batteria a ioni di litio, grazie a quella di ricambio potete eseguire i lavori di manutenzione senza interruzioni. Una volta terminato, non dovete fare altro che riporre il trapano all’interno della valigetta in dotazione e averlo pronto all’uso.

Clicca qui per acquistare il trapano avvitatore a percussione Makita

Arredo giardino

Se la manutenzione del giardino ha un ruolo centrale, anche gli arredi non devono essere tralasciati. Pensati per trascorrere ore spensierate all’aperto e in totale relax, devono essere di design e confortevoli.

Barbecue rettangolare Galileo

Organizzare una gustosa grigliata in giardino è il modo migliore per trascorrere una piacevole giornata circondati dai propri cari e gli amanti del barbecue non possono farsi sfuggire questo modello. La struttura realizzata in ferro è resistente e adatta alle alte temperature, l’ampia griglia di cottura in acciaio è rimovibile e permette di cuocere contemporaneamente varie pietanze per accontentare tutti i gusti. Per avere tutto l’indispensabile a portata di mano, il BBQ è completato da un pratico ripiano in legno, posto sotto il contenitore della brace, ampio e profondo. Una volta terminata la grigliata, la maniglia laterale di trasporto e le ruote, consentono di spostare facilmente il barbecue.

Clicca qui per acquistare il barbecue rettangolare Galileo

Ombrellone da giardino orientabile San Marco

Anche se scaldarsi sotto i raggi del sole è piacevole, in alcune ore della giornata diventano troppo caldi e per riparavi avete bisogno dell’ombrellone. Questo modello con braccio laterale può essere posizionato in un angolo del giardino ed è in grado di creare la giusta ombra grazie a un diametro di 3 metri. Il telone in poliestere da 180 gr in écru, si adatta ad ogni arredo, inoltre, il frangivento superiore è resistente all’acqua. La base a croce e la manovella per aprirlo e chiuderlo, rendono l’ombrellone sicuro e pratico.

Clicca qui per acquistare l’ombrellone da giardino orientabile San Marco

Piscina fuori terra San Marco

La piscina fuori terra è la scelta giusta per chi non vuole rinunciare a un bel tuffo rimanendo comodamente a casa. Il modello rettangolare con struttura tubolare in acciaio galvanizzato antiruggine, garantisce un’ottima durata nel tempo. Il rivestimento in PVC triplo strato, con uno strato interno a maglia in poliestere, ha dimensioni pari a 400x200x100 cm e può contenere fino a 7200 litri di acqua. La piscina è disponibile con un filtro che permette di mantenerla sempre pulita e approfittare delle giornate primaverili per divertirvi in compagnia.

Clicca qui per acquistare la piscina fuori terra San Marco

Dondolo da giardino esterno con tettuccio parasole Maiorca

Tornare dal lavoro e rilassarsi in giardino è il modo migliore per concludere la giornata, con questo dondolo approfittare del meritato riposo diventa confortevole e bello. La struttura in acciaio verniciato a polvere grigio scuro con finitura opaca, è pensata per due persone che potranno leggere un libro o trascorrere del tempo all’aperto in comodità grazie alla seduta ampia e allo schienale alto. Il tettuccio e il rivestimento dei cuscini in beige permettono al dondolo di integrarsi facilmente nel giardino, anche in quelli di piccole dimensione grazie all’ingombro di 151x110x154 cm.

Clicca qui per acquistare il dondolo da giardino esterno con tettuccio parasole Maiorca

Set salotto da giardino

Per rendere un giardino o un terrazzo accogliente, il salottino da esterno è un elemento irrinunciabile. Il design vintage si mixa alla perfezione con dettagli moderni per un risultato di sicuro effetto. Le linee morbide e sinuose arredano con classe ed eleganza, il set composto da 2 poltrone con seduta in polyrattan idrorepellente beige e le gambe in alluminio con verniciatura a polveri epossidiche, regala un piacevole effetto di legno naturale. Il tavolino in alluminio, resistente e dalle linee accattivanti dona un tocco in più al salottino.

Clicca qui per acquistare il set salotto da giardino