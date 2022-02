I 5 consigli per preparare il giardino alla primavera con gli attrezzi in super sconto

La primavera è ormai alle porte ed è arrivato il momento di preparare il giardino alla bella stagione. Dopo il lungo e freddo inverno i lavori da fare sono tanti e la tentazione di rimandarli è sempre dietro l’angolo. In realtà è più semplice di quello che pensiamo e programmare le varie attività è il primo passo da compiere.

1. Giardino pulito e in ordine

Anche se viviamo in città o in periferia, il giardino ci permette di essere immersi nel verde, questo, però, comporta tempo e fatica se non lo curiamo quotidianamente. Tenerlo in ordine e pulito è il punto di partenza e per farlo basta munirsi di badile e rastrello. Se abbiamo poco tempo, però, e vogliamo eliminare tutte le foglie rapidamente, il soffiatore-aspiratore è il modo migliore per fare pulizia. Curare il giardino in modo green è il nostro obiettivo? Il trituratore di foglie è lo strumento giusto perché le trasforma in compost da utilizzare per concimare il terreno.

2. Un prato uniforme

Che sia all’inglese o italiano, il prato deve essere uniforme e bello, ma in inverno con le basse temperature tendiamo ad utilizzare poco l’esterno e quindi a tralasciare la cura del manto erboso. Per farlo ritornare verde e rigoglioso la manutenzione deve essere periodica attraverso tosaerba o decespugliatori, in vendita su eBay.it, possiamo prenderci cura del prato velocemente e dire addio alla fatica. Per un risultato impeccabile, i dettagli fanno la differenza e ogni angolo deve essere curato al meglio, quindi non possiamo rinunciare al tagliabordi. Semplice e facile da utilizzare, ci restituirà un giardino principesco.

3. Potare le siepi

Il passaggio dall’inverno alla primavera è il momento giusto per pensare alla potatura. Questa operazione può essere impegnativa, perché bisogna occuparsi delle siepi a fioritura estiva, poi continuare con quelle che hanno già concluso questa fase, prendersi cura delle piante da frutto ed infine dedicarsi alla potatura delle siepi sempreverdi, utile per infoltirle, soprattutto nella parte bassa. Anche se può sembrare difficile, una volta muniti di tagliasiepi, possiamo svolgere il lavoro in poco tempo e raggiungere anche i rami più alti. In alternativa possiamo farci aiutare da elettroseghe e motoseghe, indispensabili quando si tratta di eseguire lavori più impegnativi.

4. Irrigazione per un terreno rigoglioso

Vogliamo avere un prato bellissimo? Far crescere un orto rigoglioso? L’irrigazione è alla base di tutto, e per realizzarla in poco tempo abbiamo bisogno di un impianto adatto. Quello interrato è il più efficiente perché ci permette di irrigare anche quando non siamo in casa e di predisporre le valvole in base alle caratteristiche del terreno. Se abbiamo delle aiuole o delle piante in vaso, possiamo optare per la microirrigazione, le valvole possono essere posizionate tra i vasi e le piante vengono bagnate direttamente alla radice, così da ridurre al minimo gli sprechi. In questo modo piante, fiori e verdura avranno la giusta quantità d’acqua in ogni stagione, soprattutto in primavera.

5. Unterrazzo pieno di piante

Il passaggio tra l’inverno e la primavera è il periodo perfetto per riempire il terrazzo di verde e colori. Le piante sistemate in casa in inverno, ora potranno riconquistare il loro posto all’aperto. Prima di riposizionarle all’esterno, però, dobbiamo ricordare di rinvasarle tutte utilizzando gli attrezzi giusti e il terriccio più adatto. Inoltre, per far sì che riprendano a fiorire e sbocciare, la concimazione è fondamentale: una volta installato l’impianto di irrigazione, siamo pronti a vedere il terrazzo riempirsi di colori e allegria.