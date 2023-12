Come rimettersi in forma dopo le feste: ecco i regali su misura per voi

Tra pranzi, cene e rimpatriate, il periodo natalizio è quello che mette a dura prova la nostra forma fisica. Se non volete aspettare l’Epifania per rimettervi in forma, siete ancora in tempo per concedervi qualche regalo di Natale su misura per voi.

Il trucco è fare un giro virtuale e sbirciare l’ampio catalogo messo a disposizione da eBay.it dove potete trovare tantissimi prodotto pensati per la remise en forme. Il marketplace in cui si vende e si compra è il posto giusto per gli amanti dello sport che potranno scegliere tra accessori, e attrezzi per allenarsi a casa o all’aperto.

Vediamo le migliori soluzioni a pezzi vantaggiosi.

Il tapis roulant elettrico è immancabile

Se avete in casa un angolo di una stanza o una camera libera, allora quello è il posto giusto per creare una piccola palestra. Tra gli attrezzi must have c’è il tapis roulant con diversi programmi d’allenamento da impostare comodamente tramite il display per aver sempre tutto sotto controllo. Esistono diversi modelli da quelli slim a quelli pieghevoli, spetta solo a voi la scelta tra:

Dalla cyclette alla minibike, gli attrezzi per ogni esigenza

Nel caso in cui siate amanti della bici, ma non avete tempo per organizzare allenamenti fuori casa, la cyclette è perfetta. In grado di farvi allenare in maniera completa dovete scegliere quella che si adatta alle vostre esigenze, ma che sia dotata anche di contachilometri, velocità e battito cardiaco. Se non avete molto spazio in casa, oppure volete rimanere in forma anche quando siete in ufficio, una soluzione pratica è la minibike che vi consente di allenare sia le gambe che le braccia. Tra i modelli più gettonati ci sono:

Panca e step per un allenamento completo

Uno dei regali di Natale da farvi e da acquistare su eBay.it è la panca da fitness. Con questo semplice attrezzo svolgerete differenti esercizi direttamente a casa come quelli per la schiena o gli addominali da allenare anche con l’aiuto di uno strumento specifico. Un altro grande classico, piccolo ma efficace, è lo step. Facile da posizionare in ogni angolo della casa, ha un pratico display per visualizzare i progressi e tenere tutto sotto controllo:

Gli indispensabili per gli appassionati di pilates

Non solo fitness, un modo per mantenersi in forma arriva anche dal pilates. Questa disciplina che permette di rimanere in forma non ha bisogno di molti attrezzi, ma devono essere in ogni caso adatti. Oltre ai tappetini, non possono mancare l’anello, la stability ball o il foam roller: