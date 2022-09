Preparare il giardino all’autunno: gli attrezzi di cui non puoi fare a meno in super sconto

Con l’arrivo dell’autunno è tempo di mettere da parte ombrelloni, sedie a sdraio e barbecue e preparare il giardino alla stagione più fredda. Sì, perché anche se pensiamo che nei mesi di settembre, ottobre e novembre non ci sia bisogno di prendersi cura dell’esterno, questo è proprio il periodo più indicato per preparare il terreno alle temperature basse e avere poi in estate un prato verde e rigoglioso.

Per ottenere dei buoni risultati, è importante conoscere quali sono i lavori da svolgere e munirsi degli attrezzi giusti che con eBay.it possiamo acquistare con pochi click e riceverli direttamente a casa senza spese di spedizione. Dal tagliaerbe alla serra, fino al tagliasiepe, sul marketplace in cui si vende e si compra è possibile scegliere tutti gli attrezzi per il giardinaggio e approfittare di sconti imperdibili.

Mettere al sicuro le piante

Il giardino è sinonimo di piante e fiori, ma con l’autunno e l’inverno molte potrebbero risentire del clima rigido. La prima cosa da fare è mettere al riparo quelle in vaso all’interno di una serra. Grande o piccola, questa permette di avere la temperatura di cui hanno bisogno e nello stesso tempo ricevere la luce che consentirà di continuare a crescere. Se invece sono interrate, meglio coprirle con teli trasparenti per proteggerle dal vento, ma assicurando la giusta quantità di luce. Per prenderci cura delle piante possiamo acquistare su eBay a prezzi scontati:

Occuparsi della manutenzione del giardino

Il giardino deve essere bello e curato non solo in estate, ma anche in autunno e per farlo dobbiamo eliminare le erbe infestanti e raccogliere le foglie secche che cadono dagli alberi. Inoltre, è necessario tagliare le siepi e l’erba. L’attrezzatura quindi ha un ruolo davvero importante e non possiamo affrontare questi lavori senza avere a disposizione:

Preparare l’orto

L’autunno è il momento migliore per preparare il terreno e se una piccola parte è adibita all’orto dobbiamo prima eliminare le zolle di terra grandi, poi i residui rocciosi e le radici. La vangatura è un’attività molto impegnativa, ma prepara il terreno ad essere concimato, per aiutarci in tutto questo possiamo acquistare direttamente su eBay.it gli attrezzi necessari come:

Conservare i mobili da giardino

Il giardino non è solo cura del prato e delle piante, ma anche dei mobili che sono stati utilizzati nel corso dell’estate. Molti non possono rimanere all’esterno e devono essere conservati, per questo vanno smontati soprattutto se lo spazio è ridotto. Per riuscirci facilmente l’avvitatore è l’alleato migliore, su eBay.it possiamo trovare: