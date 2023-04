È tempo di grigliate all'aria aperta: i migliori barbecue sono a prezzi scontati

Tempo di primavera, tempo di lunghe giornate all'aria aperta e di grigliate in compagnia. Quale miglior modo di godere del sole e del primo caldo, se non gustando carne e verdura grigliata, bevendo un ottimo aperitivo?

I migliori barbecue per le vostre grigliate primaverili

Se non avete in casa l'occorrente per preparare una grigliata per voi e gli amici e festeggiare le lunghe serate primaverili ed estive, non preoccupatevi. Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, potrete trovare i migliori barbecue in offerta o ai prezzi migliori del mercato.

Ci sono soluzioni per tutte le esigenze. Per chi può disporre di un poggiolo di dimensioni ridotte, e per chi ha la possibilità di ospitare parenti e amici in una grande terrazza o, ancora meglio, in giardino. Barbecue di grandi dimensioni fissi o semi-fissi, barbecue con rotelle per facilitarne il trasporto, e ancora barbecue di proporzioni contenute e smontabili, ideali per chi non ha troppo spazio in casa. Grill a gas, a carbonella o elettrici. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Basta scegliere il prodotto più adatto.

Barbecue a gas

Un barbecue di dimensioni generose, certificato per essere utilizzato esclusivamente con gas propano (gpl), che permette di sfamare gli appetiti di molti commensali. Prodotto da Royal Food, è l'ideale in una grande terrazza padronale o in giardino. Dispone di griglie in acciaio inox, a differenza della maggior parte dei prodotti che si trovano sul mercato, caratterizzati dalle più comuni griglie in ferro smaltato.

Un prodotto professionale, che può essere utilizzato anche dai grigliatori amatoriali. Possiede ben quattro bruciatori e sistema di cottura australiano, ideale per cucinare una vasta varietà di alimenti. Nella parte destra, dispone anche di un fornello a gas, che consente di sfruttare così un'ulteriore modalità di cottura, e trasferire la cottura di tutti i piatti all'esterno.

Barbecue a carbone

Un barbecue a carbonella di primo livello, che unisce la tradizione della cottura alla brace alla modernità e all0attenzione all'estetica. Si tratta di un modello di dimensioni piuttosto contenute, e quindi posizionabile anche in piccoli terrazzi, ideale per essere trasportato alla bisogna anche in casi di amici e parenti.

Si tratta di un prodotto caratterizzato da una struttura molto leggera in acciaio verniciato, alimentato esclusivamente a carbonella. Dispone di due pratiche griglie, anche queste in acciaio, regolabili in quattro differenti posizioni, oltre che di due ripiani laterali smontabili e un ripiano fisso, utile per riporre oggetti e attrezzi per cucinare. Grazie alle due ruote in dotazione, è semplice da spostare. Su eBay.it lo trovi in offerta, ad un prezzo incredibile (poco più di 70 euro).

Barbecue portatile salva spazio

Galeras è un barbecue a carbonella semplice e innovativo, di dimensioni davvero contenute, ideale per chi non vuole rinunciare al piacere di una gustosa grigliata in compagnia. Si tratta di un modello versatile e compatto, gradevole nel design e pratico da portare con sé: pesa soli 2,5 chili.

Nonostante il peso contenuto e le dimensioni ridotte, la struttura è robusta all'interno e anche all'esterno. Il barbecue in questione dispone di una doppia parete: quella esterna - ossia quella a contatto con le mani - non si surriscalda, per cui può essere toccata senza problemi quando bisogna posizionare o rimuovere il cibo in cottura, senza il rischio di scottarsi.

Galeras ha al suo interno il cestello per la carbonella, sopra al quale si posizionare la griglia dal diametro di 31 centimetri circa, adatta per preparare cibo per 4-6 persone. I componenti sono in acciaio inossidabile di ottima qualità, ed essendo una struttura smontabile, è possibile tranquillamente lavare i pezzi separatamente.

