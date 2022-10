Puoi essere ciò che desideri con le ultime e sempre più moderne Barbie da collezione in offerta

Quando si pensa a una bambola, viene subito in mente la Barbie. Il giocattolo iconico da più di 60 anni accompagna intere generazioni rimanendo sempre moderna e attuale. Sì, perché la Mattel ha abbandonato lo stereotipo alto, biondo e magro e ha deciso di creare modelli più inclusivi in grado di adattarsi alle nuove esigenze.

Barbie, e i suoi amici, si sono reinventati, hanno girato il mondo, hanno intrapreso nuovi mestieri e preso come modelli personaggi da cui trarre ispirazione. La nuova missione del brand è quello di aiutare i bambini a sviluppare empatia attraverso il gioco e diventare tutto quello che sognano, un intento nobile che di sicuro spinge a fare incetta delle nuove bambole. E quale miglior posto per collezionare i differenti modelli di Barbie e dei suoi amici se non eBay.it?

Da quella Fashionistas, all’amante degli animali passando per la nuova versione di Ken tutta da scoprire, il marketplace in cui si vende e si compra diventa il luogo perfetto per i collezionisti o per chi vuole fare un simpatico regalo ai propri figli.

Barbie in carriera

Le bambole possono diventare un modello per i bambini insegnandogli a sognare in grande e a puntare al meglio e le Barbie sono pronte a realizzare tutti i loro desideri.

Barbie dentista

Il playset ispirato alla carriera di dentista è anche un modo per i piccoli di affrontare le visite in serenità. La sedia con i suoi colori, il lavandino, la luce e il monitor sono curati nel particolare e nello studio di Barbie non poteva di certo mancare una piccola paziente pronta a farsi visitare.

Barbie chef

Pronta a cucinare deliziosi piatti e stupire tutti gli invitati? Se vuoi un aiuto in più in cucina, puoi farlo con Barbie chef che con la sua giacca rossa, i pantaloni neri gessati e le scarpe nere è pronta a preparare tutte le ricette che vuoi. Devi solo farle indossare il suo cappello da cuoca e iniziare a cucinare con la padella inclusa nella confezione.

Barbie infermiera

Prendersi cura degli altri è importante e lo sa bene la Mattel che ha realizzato la Barbie infermiera. Oltre ad avere un delizioso completo con casacca a fiori, il gioco è arricchito dallo stetoscopio intorno al collo della bambola, lo strumento fondamentale per i piccoli che sognano di intraprendere questa professione. Devi solo inventare magiche avventure e ogni desiderio si avvererà!

Oltre a questi lavori i bimbi grazie a eBay.it e al mondo di Barbie possono desiderare di diventare tutto quello che vogliono senza limiti come ad esempio:

Barbie Inspiring Women

La linea di bambole Barbie Inspiring Women è nata per onorare donne che si sono contraddistinte nella storia e che possono diventare il punto di riferimento dei piccoli, perché con impegno e coraggio tutto è possibile.

Barbie Samantha Cristoforetti

Fresca dell’investitura di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha Cristoforetti è un modello a cui ispirarsi e la Mattel non poteva che creare una bambola in suo onore. L’astronauta, con la sua tuta, stivali e casco spaziale è pronta a vivere fantastiche avventure con i più piccoli.

Barbie Billie Jean King

Sostenitrice dell’uguaglianza delle donne nello sport, Billie Jean King oltre ad avere una carriera costellata di vittorie, nel 1973 batte un rivale maschile, dimostrando che con la determinazione si può ottenere quello che si vuole. La Barbie ispirata a lei indossa il suo iconico completo da tennis blu e verde e la sua inseparabile racchetta.

Barbie Eleanor Roosevelt

Anna Eleanor Roosevelt non è stata solo una first lady, ma anche la portavoce delle Nazioni Unite e un’attivista per i diritti umani senza mai arrendersi anche davanti alle resistenze. La Barbie inspirata a lei è un pezzo da collezione con il suo abito con stampa a fiori.

I personaggi iconici a cui Mattel ha dedicato una Barbie sono tanti e su eBay.it puoi trovare:

La linea Fashionistas

Il successo della Barbie è dovuto soprattutto alla capacità di adattarsi ai tempi e la linea Fashionistas, nata nel 2016, è l’esempio perfetto. Le bambole della collezione hanno tre tipologie di corporatura e con la fisicità tipica delle persone comuni incarna l’ideale di bellezza reale. Su eBay.it puoi trovare le bambole della linea come: