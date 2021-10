La stagione invernale è alle porte: barre portatutto, portasci e box auto al miglior prezzo

La stagione dei viaggi non finisce mai: cambiano le destinazioni, ma la voglia di muoversi rimane sempre intatta. Se sei solito viaggiare in macchina, le barre portatutto per automobile sono un complemento necessario, che ti permette di portare sempre con te tutto ciò che ti serve, soprattutto se ingombrante. Devi avventurarti in un viaggio in sella alla tua bici o hai la necessità di avere con te pacchi e oggetti di dimensioni importanti? Su eBay.it puoi trovare tutto quello che ti serve e al miglior prezzo.

Barre portatutto e portabici in sconto

Proprio così: il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, infatti, ha riservato un coupon sconto del 10% su ricambi auto e moto, che permette di acquistare tutto quello che serve per i tuoi veicoli (accessori e ricambi) ad un prezzo davvero vantaggioso. Ecco come funziona:

scegli su eBay.it gli accessori di cui hai bisogno per la tua auto (o moto)

metti a carrello e inserisci il coupon PNEU10

finalizza l'acquista

potrai risparmiare un massimo di 100 euro sui tuoi acquisti

C'è una buona notizia, perché se devi fare più di un acquisto separato, potrai sfruttare il codice sconto per tre diverse transazioni. In questo modo, il risparmio non finisce mai. Vediamo ora di seguito quali indispensabili per la tua auto puoi acquistare al miglior prezzo.

Barre portatutto

Sono la soluzione ideale per chi deve intraprendere dei viaggi in auto e ha necessità di portare con sé oggetti voluminosi che altrimenti non potrebbero essere caricati in bagagliaio o all'interno dell'abitacolo del mezzo. Aumentano la capacità di trasporto e permettono di trasportare portabici, portapacchi e travel box. Un vero e proprio toccasana.

Portabici per auto

Compra qui i portapacchi per la tua auto

Possono essere agganciati al portellone posteriore dell'auto o installati sopra le barre portatutto: i portabici per auto sono il complemento necessario per la tua macchina, per trasportare sempre con te la tua mountain bike. Se ami alternare le traversate in auto ai percorsi ciclistici, non puoi farne a meno. E su eBay.it puoi acquistarli a prezzo scontato, fruendo anche di un coupon del 10%, per uno sconto complessivo fino a 100 euro. Acquista ora il portabici per la tua auto

Box portatutto

Un baule in tutto e per tutto, che permette di portare in auto tutti i tuoi effetti personali, che altrimenti non potrebbero entrare nel bagagliaio. Il box portatutto per auto si installa facilmente sulle barre del tuo mezzo e ti permette di viaggiare senza lasciare nulla a casa. Ce ne sono di diverso tipo e dimensione: su eBay.it puoi trovare quello che fa per te, in grado di soddisfare le tue esigenze.

Portasci

Compra ora un box portatutto per automobile

Se sei uno sciatore o un appassionato delle lunghe discese sulla neve, questo è il momento giusto per acquistare un portasci per la tua automobile. Porta sempre con te racchette e sci: la stagione invernale è alle porte, e con i tuoi accessori sarà ancora più divertente trascorrere lunghe giornate sulle piste di montagna. Acquista subito i portasci per la tua automobile

Gomme invernali per la tua auto

Potrai utilizzare il codice sconto del 10% anche per cambiare gomme alla tua automobile: con la stagione invernale, infatti, dal 15 novembre dovrai essere in regola con gli pneumatici invernali o quattro stagioni. In alternativa puoi avere sempre con te in bagagliaio le catene da neve. Scopri qui tutte le promozioni a te riservate.