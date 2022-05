Estate 2022, le borse da abbinare ad ogni outfit in super sconto

Ogni outfit per dirsi completo ha bisogno degli accessori e la borsa è uno degli elementi immancabili di cui “innamorarsi” al primo sguardo. Da quelle piccole per un’occasione speciale in cui inserire solo il necessario, a quelle grandi come la maxi stopper, sono un must have in spiaggia, in città o in vacanza.

Ogni stagione ha le forme e i colori di tendenza e anche per questa primavera-estate 2022 possiamo scegliere il modello che preferiamo con l’aiuto di eBay.it e dei suoi imperdibili sconti. Sul marketplace in cui si vende e si compra ci sono borse per tutti i gusti con forme accattivanti e tinte accese per incarnare lo spirito di questa estate ed esprimere in pieno il nostro mood.

I modelli da acquistare online sono tanti, non resta che fare incetta delle borse che ci faranno sentire trendy durante la stagione più calda dell’anno.

Borsa colorata

L’estate è il periodo del sole e dei colori e per risplendere gli accessori si tingono di tinte accese come la borsa TWIG DEWEY in giallo o arancione da abbinare a un total look nero o a nuance più chiare come il bianco, l’importante è non passare inosservate. Il modello adatto all’ufficio o al tempo libero, ha due manici, il ciondolo TWIG in metallo e una comoda tracolla rimovibile da regolare e indossare come bandoliera.

Borsa a tracolla

Un grande classico è la tracolla e il modello The Bridge sarà l’accessorio su cui puntare per avere un look di tendenza. Realizzata in vera pelle ha un design pratico, minimal, ma raffinato, tanto da poter essere abbinato ad un outfit elegante o casual chic. I due scomparti interni sono divisi e pensati per portare con noi l’essenziale in totale sicurezza grazie alla pattina con chiusura a clip magnetica.

Borsa a secchiello

La forma pratica e lineare, fa della borsa a secchiello un modello senza tempo, questa primavera estate 2022 c'è il grande ritorno, da portare a mano o a tracolla! Versatile e chic, la bucket bag Superga è realizzata in tela di cotone con lettering sul davanti e si può chiudere con una comoda coulisse. Completata con una tracolla da indossare crossbody, la borsa è la compagna ideale in spiaggia o durante una passeggiata.

Borsa trasformabile

Avere una borsa per ogni occasione è il desiderio di ogni persona, per realizzarlo non solo possiamo approfittare dei saldi eBay.it, ma acquistare anche il modello della Gabs! Super colorato e realizzato in ecopelle, con pochi gesti si trasforma in un bauletto, in una accattivante hobo o nella classica tote bag, per essere trendy in ogni occasione.

Zaino in pelle

Gli zaini sono accessori irrinunciabili perché riescono a coniugare comfort, funzionalità e design come il modello unisex che racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Lo zaino TWIG & Herling realizzato in pelle è perfetto per gli amanti del vintage rivisitato in chiave moderna. Pratico e adatto all’ufficio o al tempo libero, ha due scomparti con tasca interna porta pc e chiusura con cerniera.

Tote bag

Viaggiare e conoscere posti sempre nuovi è la passione di molti: se vogliamo avere tutti i paesi del mondo direttamente sulla nostra borsa e sognare di viaggiare pur rimanendo in città, nel nostro guardaroba non può mancare la tote bag della linea Passport di Alviero Martini. Il materiale in ecopelle ha una stampa unica e accattivante perché riporta i timbri d’ingresso o di uscita di oltre 100 paesi del mondo a cui si alterna il timbro del brand ALV (Andare Lontano Viaggiando) così da avere un intrigante motivo decorativo.

