Quale borsa comprare con i saldi: le 5 offerte a cui non puoi rinunciare

È tempo di saldi invernali, è tempo di dedicarsi allo shopping. Se hai già rifatto il guardaroba, acquistando cappotti in offerta, abiti e scarpe, potrebbe essere giunta l'occasione di sistemare anche qualche complemento di stile. Stiamo parlando di borse in sconto, a prezzi mai visti.

Grandi, piccole, spaziose, trendy e tutte firmate. Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, puoi trovare le migliori borse da donna in saldo, con sconti fino al 50%. Ma c'è di più: fino al 31 gennaio, infatti, sarà possibile utilizzare un coupon sconto del 20% su una vasta selezione di borse e borsette. Ecco come funziona:

Coupon: SALDIGEN22

sconto del 20% su spesa minima di 15 euro

sconto massimo accumulabile: 100 euro

codice sconto utilizzabile fino a tre volte per utente

Come anticipato, la selezione di borse da donna in super sconto è molto ampia e variegata. Ecco le migliori proposte che potrai trovare e assicurarti per rendere unico e inimitabile il tuo look casual e serale.

Shopping bag Trussardi

Borsa semirigida, in materiale sintetico, è dotata di pratico manico tubolare e chiusura con zip. Il charm logo, in metallo, è rimovibile e l'interno completamente sfoderato. La scelta giusta per uno stile trendy e casual, adatto per il giorno e anche per la sera.

Bauletto The Bridge

Acquistala qui con il 59% di sconto

Bauletto in pelle da donna 'made in Italy', dispone di tracolla e doppi manici. Ha un design pratico ed essenziale, perfetto per il viaggio e il tempo libero. Per chi cerca la qualità, questa borsa è il giusto connubio tra praticità ed artigianalità. Internamente, dispone di un ampio vano e di una tasca con zip. Comprala ora al miglior prezzo

Borsa Gabs

Eccentrica e colorata, ma al punto giusto. Questa shopping bag di Gabs dispone di chiusura con zip, fodera in cotone e pratiche tasche interne aperte e con zip. Un fondino permette di mantenere sempre la forma alla borsa. Ottima per il giorno, si abbina bene con uno stile giovane e casual.

Pochette Timberland

Pochette Timberland in pelle martellata rossa: giovane e pratica, dispone di chiusura con zip e polsierina rimovibile. All'interno è dotata di fodera interna in tessuto. È fornita al cliente anche con panno protettivo. Su eBay.it la trovi con uno sconto del 56% e grazie al coupon saldi potrai avere un 20% aggiuntivo sul prezzo già scontato. Comprala ora su eBay

Borsa da spalla Alviero Martini

Una small bag firmata Alviero Martini, borsa di classa adatta ad ogni età e ben abbinabile con molti outfit, da quello elegante a quello casual o più sportivo. Realizzata in cuoio, dispone di apertura principale con cerniera zip e due tasche aperte porta oggetti. Disponibile in tinta Safari/cuoio, su eBay la trovi al 62% di sconto.

Altre borse in saldo

Se cerchi qualcosa di diverso, un borsa in sconto più classica o sobria nei colori, potrebbero interessarti: