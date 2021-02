Elettrodomestici nuovi in cucina per risparmiare in bolletta e scontati al 60%

Non c'è niente da fare: la cucina è per molte persone l'ambiente nel quale si trascorrono più ore nell'arco della giornata. Basti pensare a quanto tempo spendiamo tra i vari pasti della giornata e il tempo libero, specie nell'ultimo anno, costretti come siamo tra le quattro mura di casa. È quindi inevitabile che i consumi energetici, in questa stanza, siano più elevati rispetto a quelli di altri luoghi della nostra abitazione.

Non sono comunque la luce o la televisione accesa ad incidere molto sulle bollette domestiche, quanto i medi e grandi elettrodomestici, soprattutto se molto datati e di classe energetica scadente. Se stai pensando di rinnovare la tua cucina per risparmiare, su eBay.it, il marketplace per chi vende e chi acquista, puoi trovare tutti gli elettrodomestici al 60% di sconto che ti permetteranno di risparmiare e fare, nel tuo piccolo, del bene all'ambiente.

Elettrodomestici con sconti fino al 60%



Non c'è dubbio che tra tutti gli elettrodomestici presenti in cucina, quello che consuma di più sia il forno elettrico. Molto dipende dalla temperatura alla quale si cucina, e quanto volte lo si usa - questo è vero - ma scegliendo un forno elettrico di classe energetica elevata, è possibile risparmiare energia e, di conseguenza, vedere la bolletta a fine mese meno "gonfia". Negli ultimi anni sta prendendo piede la moda del forno a gas, ma specie se si dispone di pannelli solari, non è una scelta adeguata. Sta di fatto, comunque, che quello elettrico garantisce delle prestazioni migliori: il consumo è più elevato nei primi 20 minuti, ma per cotture elaborate, che richiedono tempi lunghi, è l'ideale.

Spendi troppo in gas? Il piano ad induzione consuma molta meno energia rispetto a quello a gas, e garantisce un'efficienza di molto maggiore. Basti pensare, ad esempio, che un litro d'acqua impiega 3 minuti a bollire con un piano ad induzione, mentre ne servono almeno 5 con un normale fornello a gas. Su eBay.it puoi trovare moltissimi piani ad induzione scontati fino al 60%: la bolletta dell'elettricità potrebbe essere più gonfia, ma quella del gas sensibilmente più ridotta. Alla fine del mese, sommando gli importi di questa e quell'altra bolletta, te lo assicuriamo, il risparmio sarà effettivo.

L'altro grande elettrodomestico che incide in maniera sensibile sulle bollette è il frigorifero. Se devi sostituirlo, perché troppo vecchio, orienta la tua scelta su uno di classe energetica A, sarai in grado di risparmiare fino al 30% in più in bolletta. Ricordati sempre di guardare l'etichetta Energy Star, la carta d'identità che permette di scegliere gli elettrodomestici più efficaci. Su eBay.it trovi una vasta selezione di frigoriferi in classe A++, ora in super sconto fino al 60%.

Ogni cucina, ormai, dispone di una lavastoviglie. Se la tua è vecchia e consuma molto, è il caso di cambiarla il prima possibile. Devi sapere che le lavastoviglie più moderne, meglio se in classe A++ (a salire), garantiscono un grande risparmio energetico e utilizzano fino al 50% di acqua in meno. Lo sapevi che puoi acquistare una lavastoviglie in super sconto, che ti permette di risparmiare fino al 60% in più sulla bolletta di luce e acqua?

E se sei tra le persone che preferiscono avere la lavatrice in cucina, QUI puoi trovare quella che fa per te, al prezzo migliore.