La bella stagione è alle porte: cambia le gomme della tua auto e sfrutta un imperdibile codice sconto

Ci siamo, è giunto il momento di cambiare gli pneumatici dell'auto e montare gomme estive (o quattro stagioni). La primavera è ormai alle porte, mancano davvero pochi giorni. Se le tue gomme sono usurate o necessitano di essere sostituite, questo è il momento dell'anno ideale per farlo: non siamo a ridosso con le scadenze 'di legge' ed è possibile fruire di importanti promozioni per risparmiare diverse centinaia di euro. Ma procediamo con ordine.

Sconti imperdibili sulle gomme estive per la tua auto

Dal 15 aprile e fino al 15 ottobre, la legge stabilisce l'utilizzo di pneumatici estivi (o quattro stagioni) per circolare lungo le strade italiane. Non si tratta di un obbligo - è bene precisarlo - ma di una forte raccomandazione per condurre il proprio veicolo con assoluta sicurezza lungo i tracciati cittadini ed extra-cittadini.

Se sei intenzionato a cambiare da subito le gomme della tua vettura, ci sono buone notizie per te. Oltre ad evitare lunghe attese dal gommista, infatti, potrai anche fruire di un buono sconto del 15% su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista. Ecco di seguito alcune indicazioni sul coupon esclusivo messo a disposizione degli utenti:

Codice: PNEU23

Valore Coupon: 15%

Sconto massimo per singolo utilizzo: 100 euro

Utilizzi: massimo 2 per ogni utente

Sconto massimo complessivo per utente: 200 euro

Durata della promozione: fino alle 23.59 del 31 marzo 2023

Uno dei quesiti più ricorrenti che gli automobilisti si pongono in questo periodo dell'anno è se montare pneumatici estivi o gomme quattro stagioni. Una risposta universale non c'è, molto dipende dalle esigenze e dal budget a disposizione (le gomme estive hanno una durata superiore, ma costano comunque meno perché non performano bene nella stagione più fredda).

Gomme estive

Di certo, le gomme estive sono ideali per le condizioni meteorologiche della bella stagione, non si chiamerebbero così, altrimenti. Sono la migliore soluzione per la propria automobile se si chiedono prestazioni al top alla propria auto con temperature superiori ai 7 gradi centigradi. Se le temperature scendono, avvicinandosi allo zero, il rischio è di perdere le proprietà di trazione che le contraddistinguono.

Certo le estive hanno un grosso vantaggio, perché permettono di dare più aderenza all'asfalto al proprio veicolo anche con temperature elevate, sia in condizioni di strada asciutta sia con fondo bagnato. Inoltre, come già anticipato, a fronte di un costo più ridotto, hanno anche una resa molto maggiore in termini di chilometri percorribili.

Se stai cercando delle gomme estive di qualità, che ti permettano di risparmiare (applicando il codice sconto del 15%) e avere delle prestazioni al top mentre guidi, ti potrebbero interessare queste soluzioni:

Pneumatici estivi Imperial 225

Treno completo gomme estive Riken 185

Quattro pneumatici estivi Nereus 195

In questa pagina puoi invece trovare tutte le gomme estive in offerta e valide per il coupon in vendita su eBay.it.

Pneumatici quattro stagioni

Le gomme quattro stagioni hanno il vantaggio, rispetto alle estive, di essere universali. Come dice il nome stesso, si possono utilizzare sempre, dodici mesi all'anno. Certo perdendo un po' di specificità rispetto alle invernali e alle estive. Le prestazioni degli pneumatici 4 stagioni dei brand top sono comunque di assoluto livello in ogni periodo dell'anno.

Con temperature attorno ai sette gradi, in zone montane, specie in primavera e in autunno, sono da preferire, ma a onor del vero bisogna dire che negli ultimi anni queste gomme hanno cominciato a garantire prestazioni simili alle "colleghe" estivi anche con temperature più elevate, anche in fase di frenata e curva.

Lo svantaggio rispetto alle gomme estive risiede nella durata nel tempo, piuttosto inferiore. Questo non significa che bisognerà sostituirle ad ogni stagione, perché garantiscono di poter percorrere senza problemi diverse decine di migliaia di chilometri senza avere problemi legati alla naturale usura del tempo e dell'utilizzo.

La selezione su eBay.it è davvero molto ampia. Ti consigliamo di prendere in considerazione alcune delle migliori offerte presenti sul marketplace, alle quali poter applicare anche uno sconto aggiuntivo del 15%:

Quattro pneumatici quattro stagioni Tracmax 195

Treno di gomme 4 stagioni Imperial AsDrive 185

Pneumatici 4 stagioni Kumho Ecowing 185

In questa pagina trovi invece tutte le gomme 4 stagioni in offerta disponibili sul marketplace.

Montaggio gomme

eBay.it ha pensato tutto e vi offre ancora di più, mettendo a disposizione anche il servizio di installazione pneumatici: è sufficiente selezionare l'opzione "Montaggio" e scegliere il centro a cui si preferisce rivolgersi al momento dell'acquisto delle nuove gomme. Pneumatici nuovi e montaggio potranno essere pagati nello stesso momento, in modo sicuro, attraverso la piattaforma. Buone notizie: anche per il montaggio è possibile fruire del codice sconto del 15%.