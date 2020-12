Se ami il vino, ti regalo una cantinetta frigo: la guida all'acquisto

Piccole, medie, grandi e addirittura maxi. Per Natale una piccola cantina per conservare al meglio i vini è un regalo originale e ricercato. E anche un ottimo alleato per l'arredamento di casa

L'Italia, si sa, è patria di vino, tra i più grandi Paesi produttori ed esportatori al mondo. Ma il vino non è solo una tradizione produrlo, è anche un grande piacere berlo e degustarlo. Ci sono gli appassionati che possono godere di una vera e propria cantina, con invidiabili collezioni di bianchi, rossi, fermi e frizzanti, così come c'è chi in casa non ha la fortuna di disporre di un locale da destinare all'uso specifico.

Non è certo la mancanza di spazio, comunque, che deve impedirci di poter sfoggiare la nostra piccola collezione di bottiglie in casa. A venirci in aiuto sono le cantinette frigo per i vini, a tutti gli effetti un elettrodomestico che permette di preservare al meglio le proprietà dei nostri vini, conservandoli alla giusta temperatura.

In prossimità delle festività natalizie una piccola cantina frigo da tenere in casa è sicuramente il regalo più azzeccato per gli amanti del vino, un dono che unisce l'utile al dilettevole. Se non sapete dove sbattere la testa per trovare quella che fa al caso dei vostri amici o familiari, e preferite acquistare comodamente in divano, su eBay, marketplace leader nel campo delle vendite e degli acquisti, potete trovarne una vasta scelta. Vi basteranno pochi click per perfezionare l'acquisto!

Com'è fatta una cantina per conservare il vino

La cantinetta per vino si presenta come un piccolo frigorifero, dotato di uno sportello realizzato solitamente in vetro temperato, indispensabile per mantenere costante la temperatura e impedire sbalzi che potrebbero essere deleteri per il nostro "nettare". Sono due le tipologie di cantina frigo che è possibile trovare in commercio:

con compressore : il raffreddamento del vino è più veloce e potenzialmente maggiore, ma il consumo di energia è molto elevato

: il raffreddamento del vino è più veloce e potenzialmente maggiore, ma il consumo di energia è molto elevato con impianto termoelettrico: garantiscono consumi minori e silenziosità, ma non hanno la stessa capacità di raffreddamento di quelli con compressore.

Arriviamo dunque ad una prima considerazione: di cantine frigo per conservare il vino ce ne sono di diversi tipi, si differenziano per design, prestazioni, risparmio energetico e, soprattutto, per dimensioni. Acquistarne una che permetta di mantenere un prosecco brut, dry o extra dry alla giusta temperatura (e quindi pronto per essere gustato) è sicuramente importante, ma la prima scelta da fare riguarda senza ombra di dubbio il numero di bottiglie che dobbiamo conservare.

Inutile acquistare una colonna frigo in grado di contenere oltre 50 bottiglie se il destinatario del nostro regalo ha in casa lo spazio per conservarne a mala pena 20. Le dimensioni, è il caso di dirlo, sono fondamentali. Su eBay è possibile trovare cantinette per il vino:

piccole

medie

grandi

maxi

Cantinette vino di piccole dimensioni

Si tratta di fatto di un frigo di piccole dimensioni, in grado di contenere solitamente un minimo di 4 e un massimo di 10 bottiglie di vino. Non necessita di grande spazio e può essere posizionato anche su una mensola resistente o su un ripiano rimasto vuoto della cucina. Sono molto utili, ma in alcuni casi sono anche dei piccoli elettrodomestici in grado di fare arredamento, pezzi di design più unici che rari. Una mini cantina frigo per vino, come detto, è utile per chi ha poco spazio in casa, quel che è certo è che non si possono pretendere delle prestazioni di raffreddamento top (anche per questo i prezzi sono piuttosto contenuti).

Cantine frigo medie

La gamma è molto varia, si va da mobili frigo in grado di contenere 10 bottiglie a quelli di dimensioni più ragguardevoli, capaci di contenerne anche 30. Di sicuro le cantinette vino di medie dimensioni necessitano di più spazio in casa, ma garantiscono anche una conservazione del prodotto migliore. Spesso si tratta di modelli professionali (o semi professionali), in grado di garantire un ottimo controllo dell'umidità del vino. Un bel regalo di Natale, il giusto compromesso in fatto di dimensioni e prezzo, specie per chi non vuole rinunciare a soddisfare le proprie esigenze in fatto di vino.

Cantine grandi

Qui si scende in campo professionale, e anche i costi lo fanno capire. Se il budget è elevato e lo spazio in casa tanto, tuttavia, perché non esagerare? Queste cantine di grandi dimensioni permettono di conservare anche 50 bottiglie, potenzialmente una scorta di vini diversi in grado di durare per molti mesi. Ci sono frigo divisi in scomparti, utili per differenziare i bianchi dai rossi, i fermi dalle bollicine, e frigo dotati di filtri dell'aria per mantenere la salubrità interna e il controllo di umidità e illuminazione. C'è un vero mondo tra cui scegliere.

Maxi formato

Difficile posizionare una cantina per vino maxi in casa, si tratta di veri e propri frigoriferi sia per dimensioni sia per peso, con la differenza che possono essere utilizzati esclusivamente per il vino. Sono soluzioni professionali, ideali per locali e enoteche, va da sé che abbiano un costo molto importante, anche di svariate migliaia di euro. A seconda della grandezza e della capienza possono ospitare più di 50 bottiglie, arrivando in alcuni casi anche sopra le 200. Dei veri e propri armadi. La scelta sul mercato è molto limitata, quasi una nicchia: se avete un amico o un parente che ha un ristorante o un locale e volete fargli un bel regalo di Natale, senza badare troppo al risparmio, su eBay potete trovare le aziende di nicchia che soddisferanno di certo le vostre esigenze o dei prodotti usati garantiti. Considerazione finale, scontata: non è certo un regalo per tutti!