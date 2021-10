Cappotto, giacca o giubbotto? I modelli di tendenza per l’inverno 2021 a prezzi scontati

Comodi ma soprattutto pratici: quando l’autunno entra nel vivo e l’inverno è dietro l’angolo, giacche e cappotti diventano la “corazza” contro il freddo e le lunghe giornate di questo periodo!

Anche se l’obiettivo principale è quello di scegliere capi caldi e avvolgenti, non dobbiamo dimenticare che devono essere belli e rispecchiare la nostra personalità.

Se siamo alle prese con il cambio di stagione e ci siamo resi conto che è ormai ora di cambiare il cappotto dell’anno scorso, eBay.it è il nostro personal shopper di fiducia. Il marketplace in cui si vende e si compra ha deciso di proporre un coupon sconto del 15% per un massimo di 50 euro non solo sull’abbigliamento, ma anche su molto altro ancora: accessori, gioielli, orologi e cura della persona, fondamentale per affrontare al meglio il cambio di stagione.

Ma come funziona il coupon? È molto semplice, fino al 24 ottobre potete:

Inserire nel carrello virtuale giacche, cappotti, piumini e tutto quello di cui avete bisogno per il vostro guardaroba

Utilizzare il coupon sconto MODAUTUNNO21 prima di procedere al pagamento

prima di procedere al pagamento Ottenere lo sconto del 15% fino ad un massimo di 50€ sul totale

Non resta che fare un giro nel negozio virtuale di eBay.it e scegliere i capi di tendenza con sconti a cui non si può proprio rinunciare.

Piumini

Tra le tendenze autunnali di certo non possono mancare i piumini! Caldi, avvolgenti e oversize sono i capispalla protagonisti dell’autunno inverno 2021-2022. Pratici e versatili sono capi passe-partout da indossare in ogni occasione perché in grado di creare una combo perfetta con pantaloni eleganti, vestiti o jeans. Dobbiamo solo scegliere il colore che preferiamo e affrontare il freddo con stile ed eleganza.

Cappotti

Eleganti, raffinati ma soprattutto versatili: i cappotti sono un grande classico in grado di riadattarsi ad ogni momento storico rimanendo sempre attuali e immancabili nel guardaroba autunnale. Oltre a proteggere dal freddo, con il loro taglio lineare sono la scelta principale per chi ha un outfit più casual, ma anche per chi ha fatto dell’eleganza il punto focale del suo look. Tra colori accesi e tessuti extra caldi, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Pelliccia ecologica

I capi d’abbigliamento devono essere belli, pratici, ma soprattutto sostenibili e per affrontare al caldo il freddo invernale, eBay.it mette a disposizione un’ampia scelta di pellicce ecologiche. Glamour e ricche di fascino, queste pellicce sono il dettaglio in più che arricchisce un outfit elegante o che rende unico un look casual. Lunghe, corte o colorate, non vedremo l’ora di indossarle dalla mattina alla sera.

Impermeabile

Pioggia e neve, chi lo ha detto che anche nelle giornate grigie non è possibile avere uno stile ricercato e trendy? Il segreto sta nell’avere all’interno dell’armadio l’impermeabile. Il capo iconico, sia per lui che per lei, è riuscito a rimanere al passo con i tempi con reinterpretazioni classiche o più underground, senza snaturare la sua caratteristica principale: proteggerci dal freddo e dall’umidità autunnale.



Giacca

Dal lavoro ad un impegno importante, tutti abbiamo nell’armadio una giacca che si adatta ad ogni occasione. Anche questo autunno non possiamo fare a meno di lei. Il capospalla riesce a regalare un po’ di grinta ad una camicia classica, a rendere più easy un abito troppo elegante ed è il capo perfetto per un mix and match, così da avere un look unico che rispetti e valorizzi la nostra personalità.

Cappotti e molto altro

