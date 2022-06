Rimetti in pista la moto per l'estate: guida al check up completo 'fai da te'

Estate, sole e caldo. Se le temperature possono causare qualche scompenso a livello fisico, cosa c'è di meglio di mettersi in sella alla proprio motocicletta o Vespa e fare un bel giro panoramico, godendosi il vento e magari le temperature più fresca delle zone collinari o montane? Se già non lo avete fatto in vista della primavera, prima di mettersi in sella è bene fare un check up completo della motocicletta, per evitare spiacevoli sorprese.

Check up 'facile' della tua moto

Sistemare la moto può non essere alla portata di tutti, per questo un meccanico potrà fare al caso vostro; ma se siete abili con attrezzi del mestiere e parti di ricambio, o volete anche semplicemente cimentarvi, potreste pensare anche a fare un check up della vostra Vespa in modalità 'fai da te'.

Lubrificare la catena

Dopo averla lasciata per lunghi mesi all'interno del vostro box, di certo dovrete pulire la catena della vostro moto. Va detto che per i motociclisti più avvezzi si tratta di un vero e proprio rituale, che mettono in pratica molto spesso, anche una volta ogni due o tre uscite su strada.

L'obiettivo è quello di avere prestazioni sul fondo stradale di assoluta qualità. Per raggiungere lo scopo, un ottimo lubrificante per catene e uno spazzolino per eliminare i residui del vecchio detergente - che si sarà sicuramente incrostato - e lo sporco accumulato saranno più che sufficienti.

Attenzione ai dischi freno

Il disco ha lo scopo di dissipare l'energia cinetica della moto, e durante la frenata viene sollecitato in maniera costante; per garantire la sicurezza a chi guida, è importante che sia in salute e non tenda a deformarsi.

Ma come capire se è giunto il momento di cambiarlo e acquistarne un nuovo? È semplice: sulla maggior parte dei dischi freno delle moto si trova un numero espresso in millimetri: si tratta dello spessore minimo a cui i dischi possono arrivare prima di essere sostituiti. Se misurando con un calibro, lo spessore è inferiore al minimo consigliato, è giunto il momento di cambiarli.

...e alle pastiglie

È fondamentale che le pastiglie della tua moto o Vespa siano ancora funzionali, ne va di una frenata sicura, della vostra incolumità e anche di quella di chi si incrocia per strada. Per capire se è giunto il momento di cambiare le pastiglie dei freni, fate una prova pratica: scegliete un rettilineo lontano dal traffico e fate una prova di frenata: se notate che è 'molto lunga', è il momento di fare l'acquisto e sostituirle.

C'è comunque una regola 'aurea', che vale in ogni caso: anche se la frenata sembra ottimale, è opportuno cambiare le psatiglie ogni 30 mila chilometri macinati sull'asfalto.

Batteria, motore e pressione

Quando una motocicletta sta ferma per molto tempo ai box, non bisogna lasciare nulla al caso. Quando la sposti per la prima volta controlla che non ci siano perdite di olio e che macchie di ossidazione non siano presenti nella batteria: in tal caso è opportuno acquistarne una nuova, per non correre rischi. Un consiglio: prima di rimettere a riposo per la stagione il vostro 'bolide' potreste pensare di acquistare un mantenitore di ricarica, un dispositivo economico (lo si può acquistare con meno di 50 euro) da lasciare sempre collegato alla batteria della moto per mantenerla sempre in salute, anche se sottoposta a lunghi periodi di fermo.

Un check fondamentale va fatto anche ai vari liquidi, ovviamente con motore spento. Controllare i livelli di olio motore, liquido refrigerante e liquido dei freni. Nel caso in cui siano scarsi, sarà sufficiente 'rabboccarli' un po'. Ultimo controllo, ma non per questo meno importante: verificate la pressione dei pneumatici della vostra moto o Vespa, ne va della vostra stabilità mentre siete in sella. E se le gomme vi sembrano particolarmente usurate, o hanno un'età superiore ai due anni, correte ad acquistare nuovi pneumatici!