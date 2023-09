Tutto ciò che serve per costruire la tua personale home gym

C'è chi preferisce praticare sport all'aria aperta e chi, invece, non può fare a meno di sollevare la ghisa. Non tutti hanno la possibilità di recarsi più volte alla settimana in palestra, vuoi per la distanza da casa, vuoi per i tanti impegni di lavoro. C'è da dire, però, che una piccola palestra in casa, con gli attrezzi e gli accessori giusti, potrebbe essere un giusto compromesso per mantenersi attivi e in forma nonostante i ritmi frenetici della quotidianità.

Home gym: sì, ma come?

Ma come progettare una piccola palestra fai da te in casa? Non servono grossi investimenti, a meno che, naturalmente, non vogliate acquistare attrezzi e macchinari di ultima generazione (e quindi molto costosi). Non servono nemmeno spazi troppo ampi: un box auto di venti metri quadrati, per fare un esempio, potrebbe essere più che sufficiente. Perché non sfruttare, quindi, il proprio garage per dare vita alla propria personal home gym?

Se siete alle prime armi e non avete idea su come progettarla e quali accessori e attrezzi acquistare, ci siamo qui noi per darmi alcuni consigli di base dai quali non è possibile prescindere. Improvvisare non è mai una scelta da prendere in considerazione, a maggior ragione quando bisogna investire del denaro. Ecco di seguito, quindi, alcuni aspetti da tenere a mente, appuntarsi e mettere in pratica.

Il pavimento

Non è indispensabile, mettiamolo subito in chiaro, ma adattare il pavimento, per renderlo più confortevole al tipo di attività fisica che vogliamo svolgere, è sicuramente un punto a favore della vostra piccola palestra fai da te. Se il vostro obiettivo è solo quello di alzare pesi, potete anche lasciarlo grezzo, se invece volete associare anche lavoro a terra, con fitball e kettlebell, in questo caso potreste pensare di adottare il giusto rivestimento.

Grazie a dei pannelli in gomma, realizzati ad hoc, è possibile proteggere il vostro pavimento da cadute di oggetti anche molto pesanti, ma anche avere un ambiente ideale in cui stendervi, inginocchiarvi e assumere tutte le posizioni necessarie per lo stretching e i vostri esercizi più vari. A seconda del tipo specifico di attività che avete intenzione di svolgere, potrete scegliere tra differenti tipi di pavimenti gommati, ma uno spessore indicativo tra gli 1,5 e i 3 centimetri sarà più che sufficiente per i vostri scopi.

Gli attrezzi

Gli attrezzi per la tua palestra per rimettersi in forma sono numerosi, e devono essere scelti con cura, in particolare per chi riprende a fare sport dopo molto tempo. Anzitutto, non potete prescindere dal possedere una panca inclinata, accessorio principe del fitness, che permette di effettuare esercizi a corpo libero, ma soprattutto con manubri di vario peso e bilanciere.

Optate, almeno inizialmente, per un set base di manubri: pesi da 1 a 10 chili saranno più che sufficienti per chi intende iniziare a seguito di una lunga pausa. Per i più avanzati, ci si può spingere anche fino ai 20 chili per manubrio, oppure optare per un bilanciere da 15 o 20 chili, con dischi da 5 e 10 chili.

Se invece siete appassionati di crossfit e di tutte quelle discipline sportive che associano l'allenamento con pesi a quello cardiovascolare, potreste pensare di acquistare un primo set di kettlebell, attrezzi pratici e funzionali, di peso differente, che permettono di svolgere allenamento a 360 gradi, per braccia, schiena, addome. Si tratta di un accessorio già avanzato, quindi se volete averne qualcuna all'interno della vostra home gym, assicuratevi di saperle utilizzare con criterio e avere già dei rudimenti significativi: il rischio di farsi male, infatti, è molto concreto.

Per chi ha molto spazio

Lo squat è un esercizio fondamentale del fitness, indispensabile per allenare al meglio le gambe e i glutei. Farlo a corpo libero e con dei pesi è possibile, ma efficace, almeno inizialmente, solo per i principianti. Se avete molto spazio per realizzare la vostra palestra fai da te, e qualche centinaio di euro extra da investire, potreste pensare di acquistare un rack. Si tratta di una sorta di gabbia dotata di bilanciere, grazie alla quale è possibile allenare le gambe con sovraccarico, ma anche appendersi per esercitarsi nelle trazioni. Indispensabile? No. Utile per l'allenamento degli atleti più avanzati? Sicuramente sì.

Anche il cardio è un allenamento fondamentale per migliorare il proprio fisico, in particolare - come dice il nome stesso - sul fronte cardiovascolare. Se siete pigri e non avete voglia di uscire di casa, ma soprattutto se avete molto spazio da occupare, potreste pensare di acquistare degli attrezzi ad hoc per allenarvi: il classico tapis roulant, ma anche una cyclette o bici da spinning, così come un vogatore. Si tratta di attrezzi complementari, che vi permetteranno sicuramente di migliorare le vostre prestazioni (e rendere ancora più ricca la vostra home gym).