Prepara l'auto per una gita fuori porta: tutti gli indispensabili sono in offerta

Siete pronti per partire per una vacanza 'on the road' o per una lunga gita fuori porta? Avete prenotato l'albergo, recuperato e preparato le valigie? Bene, ora dovete dedicarvi ad un'altra attività indispensabile per la vostra sicurezza e per quelle dei vostri familiari: preparare l'auto, prendendovi cura delle sue componenti fondamentali.

Preparare l'auto per una gita fuori porta

Non ci si pensa mai - o quasi mai - ma i rischi sono numerosi e sempre dietro l'angolo. Pensate alla batteria dell'auto, alla salute dei vostri pneumatici, al funzionamento dell'aria condizionata. Il rischio che qualcosa vada storto è remoto, ma c'è. Tranquilli, è possibile affrontare il tutto con la giusta serenità e senza dover spendere una fortuna. Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, potrete trovare tutto ciò che vi serve al miglior prezzo, senza dar fondo al vostro portafoglio.

Telo copriauto

Le temperature sono ancora molto rigide - del resto siamo in pieno inverno - ecco quindi che un buon telo copriauto, magari con interno felpato, vi permetterà di proteggere la vostra macchina nel caso doveste passare la notte fuori. Su eBay.it potete trovarne di ogni tipo e marca, anche quelli più 'professionali', in grado di fornire protezione nel caso di eventuali temporali con grandine.

Batteria auto

Da quanto non controllate lo stato di salute della batteria della vostra automobile? Il rischio è che possa esaurirsi, e non è certo piacevole trovarsi appiedati, senza la possibilità di sostituirla. Ecco perché potrebbe essere utile acquistarne una di riserva, da tenere nel bagagliaio o addirittura cambiare quella vecchia con una nuova prima della partenza. A maggior ragione se il viaggio è piuttosto lungo.

Panno auto

Avere in automobile un panno contro gli appannamenti o per pulire specchietto retrovisore e finestrini è sempre una buona prassi. Immaginate di essere in viaggio, avere bisogno di un panno ma non averlo a disposizione. Si tratta di una situazione spiacevole, che non può certo essere risolta con fazzoletti o carta assorbente.

Coprisedili

La qualità di guida dipende anche dalla pulizia dell'automobile. Trascorrere molte ore in un ambiente malsano, infatti, non è garante di un viaggio sereno. Ecco quindi che potrebbe essere l'occasione di approfittare di una super offerta per acquistare dei nuovi coprisedili, a maggior ragione se i sedili della vostra auto sono sporchi e usurati. Su eBay.it è possibile acquistarne di universali, adatti ad ogni tipo di veicolo.

Barre portatutto

Indispensabili se dovete portare in viaggio con voi oggetti voluminosi e valigie che non possono essere caricati in bagagliaio o all'interno dell'abitacolo della macchina, le migliori barre portatutto sono in super offerta su eBay.it. Una soluzione indispensabile per le vacanze, ma anche come base per eventuali porta-bici.

