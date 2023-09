Come pulire bene l’aspirapolvere: i consigli utili

L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più utili e utilizzati in casa perché ci consente di eliminare lo sporco e la polvere da ogni superficie, anche quelle più difficili come i tappeti o l’interno della macchina.

Se vi siete mai domandati se anche l’aspirapolvere va pulito, la risposta è sì. È un’operazione importante perché se si trascura la manutenzione, a lungo andare l’apparecchio potrebbe rovinarsi e diffondere gli acari in casa. Con poco impegno e qualche consiglio utile, potrete pulire (bene) l’aspirapolvere, vediamo come fare.

Come effettuare la pulizia quotidiana

La pulizia della casa è un’operazione che va fatta quotidianamente e con l’aiuto dell’aspirapolvere diventa molto più semplice. Prima di riporre questo apparecchio, però, deve essere pulito, in particolare modo la spazzola. Anzitutto vanno rimossi i capelli e i residui impigliati tra le setole. Poi, con l’aiuto di una spugnetta imbevuta nell’aceto bianco eliminate lo sporco dalla spazzola e lasciatela asciugare.

Ogni quando pulire l’aspirapolvere?

Oltre alla pulizia quotidiana, l’aspirapolvere ha bisogno di una manutenzione più approfondita. Molto dipende dall’utilizzo che ne fate, ma in linea generale deve essere pulita ogni 2/3 mesi.

Pulire i filtri è importantissimo

I filtri sono la parte più importante dell’aspirapolvere, perché raccolgono e imprigionano lo sporco quindi bisogna sempre prendersene cura. Solitamente vanno lavati con acqua fredda e rimontati solo quando sono totalmente asciutti. Stesso discorso vale per i filtri di scarico, per eliminare tutto lo sporco potete utilizzare uno spazzolino. Il consiglio in più è di effettuare questa operazione di giorno e a contatto con il sole così da far morire gli acari della polvere e disinfettare il filtro in profondità.

Discorso diverso si deve fare per i filtri HEPA: non tutti infatti possono essere lavati, per questo meglio consultare le istruzioni prima di procedere con la pulizia.

Nel caso di un filtro lavabile, il primo passo è rimuoverlo dall’aspirapolvere e successivamente sganciarlo dal supporto in plastica. Ora è arrivato il momento di lavarlo con acqua tiepida delicatamente senza ricorrere a spazzole o spugne. Una volta completato il tutto, lasciatelo asciugare con cura, di solito ci vogliono circa 24 ore, in ogni caso prima di montarlo controllate con attenzione che non sia ancora umido.

Come pulire l’aspirapolvere con e senza sacchetto

In commercio ci sono differenti tipi di aspirapolvere alcuni hanno il sacchetto, altri no e il metodo di pulizia cambia a seconda della tipologia.

Nel caso di un aspirapolvere senza sacchetto, smontate il contenitore di raccolta della polvere e svuotate il contenuto. Nel frattempo preparate una soluzione a base di acqua tiepida, aceto bianco e bicarbonato di sodio. Immergete all’interno del composto un panno in microfibra e pulite il contenitore della polvere. Prima di rimontarlo asciugatelo accuratamente.

Se avete un modello con il sacchetto vi basterà rimuoverlo e pulire l’alloggiamento con un panno imbevuto di alcool diluito con acqua. Quando lo avrete asciugato rimontate il nuovo sacchetto.

Come pulire gli accessori

A seconda del modello, l’aspirapolvere può avere più o meno accessori, ma come tutto il resto dell’apparecchio devono essere puliti ogni 2/3 mesi o a seconda dell’utilizzo. Quando si tratta di spazzole, dopo averle smontate dal supporto, eliminate i residui come capelli o peli di animali dalle setole. Successivamente con l’aiuto di un panno imbevuto in una soluzione di acqua e aceto bianco, pulite e disinfettate bene. Quando saranno asciutte potete rimontarle sull’aspirapolvere.

Per quanto riguarda il tubo d’aspirazione, una volta finito di pulire casa, controllate se al suo interno sono rimasti residui di polvere o piccoli oggetti così da assicurare il passaggio dell’aria ed evitare che l’apparecchio si rovini.