Come pulire casa e avere un ambiente sicuro e protetto

Mai come in questo periodo è importante vivere in un ambiente sano e privo di batteri, con i consigli giusti diventa tutto più semplice

Spolverare, ordinare e pulire sono spesso ottimi modi per scaricare lo stress e avere tutto sotto controllo, inoltre, dedicarci alle faccende di casa almeno 20 minuti al giorno riesce a ridurre l'ansia.

Mai come in questo periodo le pulizie sono la scelta migliore per avere una valvola di sfogo e vivere in un ambiente pulito e privo di batteri. Fortunatamente noi italiani in questo siamo avvantaggiati perché, come dimostrato da alcune ricerche, dedichiamo molta cura e attenzione alla pulizia di casa rispetto agli altri paesi europei.

Ma non è soltanto la nostra abitazione che deve ricevere tutte queste attenzioni, anche l'ufficio non deve essere tralasciato. Proprio qui trascorriamo molte ore, per questo lavorare in un ambiente sano ci permette di aumentare il livello di benessere e di essere protetti da possibili allergie.

Inoltre, il luogo in cui viviamo dovrebbe essere disinfettato regolarmente, ma non dobbiamo preoccuparci, non è poi così difficile. Gli elettrodomestici sono indispensabili per avere risultati splendenti in poco tempo. Con aspirapolvere, detersivi e spugne alla mano siamo pronti per rendere casa pulita e splendente!

Con aspirapolvere, detersivi e spugne alla mano siamo pronti per rendere casa pulita e splendente!

Come pulire a fondo la cucina

Una casa ordinata si riconosce anche dalla cucina. È qui che conserviamo il cibo che si trova nei pensili e per una pulizia approfondita, almeno una volta al mese dobbiamo svuotarli e rimuovere tutte le briciole e la polvere: se vogliamo ottenere un risultato veloce ed efficace, possiamo utilizzare l’aspirabriciole e in pochi secondi anche il residuo più piccolo verrà eliminato da ogni angolo.

In cucina, poi, ci dilettiamo a preparare le nostre ricette preferite e non sporcare è impossibile. Sughetti e fritture mettono a dura prova il piano cottura e non solo: incrostazioni e aloni sono inevitabili, ma con lo sgrassatore giusto i fornelli possono tornare puliti e brillanti.

Non dimentichiamo il bagno

Tra le stanze della casa che meritano un'attenzione particolare c'è senza dubbio il bagno. Germi e batteri si annidano molto facilmente e la pulizia è il modo migliore per eliminarli. In questo ambiente a causa dell'umidità c'è il pericolo che si formi della muffa persino nei posti più impensabili. Rimuoverla da fughe e dal box doccia non è così complicato come si potrebbe pensare se utilizziamo l'elettrodomestico giusto. Con una semplice passata del pulitore a vapore elimineremo qualsiasi residuo.

Non dobbiamo neanche dimenticare la pulizia quotidiana: bisogna avere un occhio di riguardo per sanitari, rubinetti e pavimenti, utilizzando i disinfettanti e detergenti più adatti.

L'importanza del soggiorno

Il soggiorno è la parte della casa in cui trascorriamo la maggior parte del tempo, per questo è anche quella in cui si accumula più sporcizia e ha bisogno di essere pulita frequentemente. Mantenerla in ordine ogni giorno è importante, inoltre è sufficiente utilizzare l’aspirapolvere e in pochi minuti avremo un ambiente in cui rilassarci in tutta tranquillità.

Un’altra buona abitudine è quella di eliminare la polvere almeno una volta a settimana: anche i pavimenti non devono essere trascurati e con la lavapavimenti i risultati saranno impeccabili con il minimo sforzo. Il divano è l’arredo più ambito su cui non vediamo l’ora di rilassarci e per renderlo ancora più pulito e sicuro, ogni mese dovremmo usare il vaporizzatore che non lascia scampo allo sporco e ai batteri che si sono annidati.

Sonni sereni in camera da letto

Dormire è importante per la nostra salute e farlo in un ambiente sano e igienizzato aumenta la qualità del sonno. Lo spazio più intimo della nostra casa deve essere pulito di giorno in giorno, mettendo in ordine i vestiti e facendoci aiutare dal robot aspirapolvere mentre rifacciamo il letto.

È proprio qui che amiamo distenderci e rilassarci, ma è il luogo preferito dagli acari. Se il cambio delle lenzuola va fatto una volta alla settimana, di sicuro non possiamo fare lo stesso col materasso e metterlo in lavatrice! Allora come igienizzarlo? Ogni residuo di sporco potrà essere eliminato passando l'aspirapolvere. Con un po' di bicarbonato distribuito in maniera uniforme sul materasso, poi, il risultato sarà migliore: basta lasciarlo agire per qualche ora e rimuoverlo con una spazzola e si elimineranno tutti i germi e i batteri.

Mantenere la casa pulita e igienizzata non è affatto difficile, con piccoli e semplici gesti quotidiani avremo un ambiente sicuro, soprattutto se ci sono animali e bambini!