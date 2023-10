Lavastoviglie disinfettata e profumata? Ecco come pulirla e igienizzarla

È tra gli elettrodomestici più utilizzati in cucina: la lavastoviglie permette di lavare piatti e pentole senza alcuna fatica con il vantaggio di ottenere stoviglie pulite, brillanti e disinfettate. Quest’ultimo aspetto è il più importante, non basta utilizzare detergenti e brillantanti, per avere posate e bicchieri privi di germi e batteri, la lavastoviglie deve essere prima di tutto pulita. Inoltre, avere un elettrodomestico senza residui aiuta a farlo durare di più. Vediamo come pulire la lavastoviglie.

Si inizia dalla pulizia esterna

Non meno importante della pulizia interna è quella esterna, ci sono molti prodotti specifici per far apparire l’acciaio brillante, ma anche quelli naturali riescono a raggiungere lo stesso risultato. Dopo averla spolverata, potete scegliere di utilizzare una miscela a base di acqua tiepida e un detergente non aggressivo, oppure sostituire questo prodotto con qualche goccia di aceto bianco, utile contro aloni e incrostazioni. In ogni caso dopo aver imbevuto un panno all’interno della miscela, passatelo su tutta la superficie, compresi gli angoli e le parti laterali (se la lavastoviglie non è a incasso) e sciacquate per rimuovere l’eccesso. Al termine asciugate per evitare la formazione di macchie.

Pulire l’interno con prodotti naturali

La pulizia dell’interno è fondamentale per avere piatti disinfettati e scongiurare la comparsa di calcare e cattivi odori e tra i prodotti naturali l’aceto è il più efficace. Il primo step è quello di versare sul fondo della lavastoviglie un litro di aceto di vino bianco e fare un lavaggio a ciclo completo a vuoto, selezionando la temperatura più alta per ottimizzare l’igienizzazione.

Fatto questo, bisogna agire sui singoli componenti. Il più importante è il filtro perché è quello che raccoglie tutto lo sporco e i residui, quindi si può intasare facilmente e dare cattivo odore. Un apparecchio efficiente è quello che viene pulito una volta a settimana, ma molto dipende dalla frequenza con cui utilizzate la lavastoviglie. Se il filtro è molto incrostato immergetelo per circa 30 minuti in acqua calda e poi eliminate tutti i residui con una spazzola con le setole.

Dopo il filtro dovete passare ai bracci irroratori, che andrebbero smontati e puliti così da liberarli da possibili ostruzioni. Di solito vanno lavati con acqua corrente e detergente rimuovendo i residui dai fori. Terminata l’operazione dovete solo asciugarli e rimontarli.

Per avere una lavastoviglie che duri nel tempo, prestate attenzione anche alle guarnizioni degli sportelli. Se c’è lo sporco accumulato, passate uno spazzolino e poi pulite con un panno umido imbevuto nella soluzione di acqua e aceto.

Il limone contro i cattivi odori

Avete deciso di utilizzare l’aceto per la pulizia delle lavastoviglie al posto dei detergenti? Nessun problema, questo prodotto riuscirà ad assorbire i cattivi odori, ma per un profumo più intenso, potete utilizzare il limone che ha anche un’azione sgrassante.

Versate un bicchiere di succo di limone (potete sostituirlo con un mix di agrumi) nel cestello e fate fare alla lavastoviglie un lavaggio a vuoto alla massima temperatura. Mantenere sempre un piacevole profumo è semplice, il consiglio è di utilizzare olio essenziale di agrumi o semplicemente qualche goccia di estratto durante ogni lavaggio.

La manutenzione per far durare di più la lavastoviglie

Oltre alla pulizia periodica, un modo per far sì che la lavastoviglie duri a lungo è quello di effettuare una manutenzione quotidiana. Ad esempio al termine di ogni lavaggio, lasciate lo sportello socchiuso in modo che l’umidità all’interno si asciughi e non si crei la muffa.

Prima di inserire piatti e posate all’interno della lavastoviglie, è molto importante eliminare i residui: dopo ogni ciclo, poi, assicuratevi che non ci siano posate o depositi di cibo sul fondo dell’apparecchio. Infine, utilizzate la lavastoviglie periodicamente perché se non viene usata mai potrebbero crearsi muffe, o la guarnizione potrebbe seccarsi e rompersi più facilmente.