La primavera è arrivata: è tempo di aria nuova e purificata in casa

La prima cosa che viene in mente quando si pensa alla primavera sono gli alberi che tornano ad essere rigogliosi e i fiori pronti a sbocciare. I colori dominano il paesaggio, ma se per alcuni è uno dei periodi più belli dell’anno, per altri la primavera coincide con allergie e fastidi. Nell'appartamento o all’esterno in questi casi è fondamentale avere un ambiente pulito e privo di agenti inquinanti. Sì, perché non sono solo i pollini, ma anche l’inquinamento domestico può avere delle conseguenze negative sulla salute.

Anche se può sembrare strano l’ambiente in cui viviamo o lavoriamo è ricco di sostanze inquinanti con cui entriamo costantemente in contatto anche se non ce ne accorgiamo. Allora che fare per limitare i disturbi? Per purificare l’aria dell’ufficio o di casa nostra, oltre ai metodi naturali possiamo farci aiutare da appositi apparecchi che in poco tempo ci porteranno a respirare nuovamente aria pulita e soprattutto sicura.

I metodi naturali infallibili

Appena svegli non c’è gesto migliore dello spalancare le finestre e far entrare aria pulita! Bastano pochi minuti per allontanare cattivi odori, fumo di sigarette o semplicemente far uscire l’aria viziata. In questo modo non solo avremo allontanato gli allergeni e gli agenti inquinanti, ma impedito anche la formazione della muffa.

Un aiuto arriva dalle piante

Le piante in casa danno colore e in alcuni casi riescono a depurare l’aria. Anche se in alcuni casi i pollini possono creare allergie, ci sono alcune tipologie, che al contrario sono perfette per ridurre l’inquinamento domestico grazie alla presenza degli enzimi in grado di eliminare i composti organici. Tra le piante capaci di filtrare l’aria e purificarla ci sono:

Aloe vera : ampiamente utilizzata in campo cosmetico con un’azione lenitiva, riesce ad assorbire formaldeide e benzene

: ampiamente utilizzata in campo cosmetico con un’azione lenitiva, riesce ad assorbire formaldeide e benzene Felce : anche questa pianta è efficace contro la formaldeide e i vapori dei solventi, inoltre ha il vantaggio di crescere rapidamente ed è facile da coltivare

: anche questa pianta è efficace contro la formaldeide e i vapori dei solventi, inoltre ha il vantaggio di crescere rapidamente ed è facile da coltivare Ficus Benjamina : purifica l’aria da formaldeide e benzene

: purifica l’aria da formaldeide e benzene Edera: oltre ad essere bella esteticamente, rimuove benzene e tricolroetene

L’efficacia dei purificatori

I rimedi naturali senza dubbio sono validi, ma non possono essere gli unici, devono essere affiancati da strumenti più efficaci come i purificatori d’aria. Il loro scopo è quello di creare un ambiente pulito rimuovendo fumo, acari e sostanze volatili. Il merito sta tutto nei filtri composti da più strati che hanno il vantaggio di agire come delle vere e proprie maglie che puliscono l’aria in vari step. Il filtro HEPA (High Particulate Efficiency Air) ad esempio, è perfetto contro il polline perché riesce a intrappolare il 99,97% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron (milionesimi di metro). Inoltre, è importante scegliere modelli che riportano il valore CADR (Clean Air Delivery Rate) utile a indicare il tasso di aria filtrata in un determinato intervallo di tempo. In questo modo si capisce quanta aria senza particelle è in grado di ripulire l’apparecchio. Esistono allo stesso tempo diverse tipologie di depuratori come quelli a vapore, ad aria o con oli essenziali dobbiamo solo scegliere quello che risponde meglio alle nostre esigenze.

Pulire casa e purificare l’aria

La polvere che si forma quotidianamente può essere fonte di allergie, quindi per avere un ambiente pulito e nello stesso tempo senza agenti inquinanti, l’aspirapolvere è un aiuto indispensabile. Esistono vari modelli, ma la caratteristica principale è quella di aver il filtro HEPA in grado di trattenere anche le particelle più piccole di polvere. Alcuni filtri, poi, possono essere realizzati in fibra di vetro in grado di catturare micro-particelle ionizzate e rendere l’ambiente davvero sicuro.

L’umidità dell’aria sempre sotto controllo

Una casa con un’eccessiva umidità può essere un problema perché causa muffe, ma lo è anche quando l’umidità è scarsa. Batteri, spore o sostanze rilasciate dai materiali con cui sono realizzati gli elementi d’arredo possono rimanere nell’aria secca e favorire le allergie o semplicemente disturbare il sonno. Gli umidificatori e purificatori d’aria sono utilissimi in questo senso perché mantengono il livello dell’umidità dell’aria ottimale. Inoltre l'aria diventa più respirabile e nello stesso tempo viene purificata grazie ai filtri tipici dello stesso purificatore.